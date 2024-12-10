Послання Анджеліні Джолі? Бред Пітт здивував новими тату на руках

До 61-річчя Бреда ПІтта, яке він відзначає 18 грудня, залишається трохи більш як тиждень, а оскільки після цієї дати незабаром настане Різдво та Новий рік, то актор намагається виконати до кінця року всі зобов'язання за контрактами.

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Зокрема, зараз він знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах на зйомках фільму про перегони «Формула 1», пишуть ЗМІ.



На знімальному майданчику актор з'явився у повсякденному образі: зеленій футболці, білому лонгсливі та світлих штанях.

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Пітт обговорив роботу з командою та продюсером Джеррі Брукхаймером. Фільм вийде у кінотеатрах влітку наступного року.

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Звичайно, можливість сфотографувати зірку цікавила папараці, але більше їхню увагу привернули нові татуювання, що з'явилися на руках актора.

Тату було декілька, але чітко можна було розібрати тільки малюнок зображення бджоли.

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Що хотів показати новими тату, залишилось поки що невідомим для шанувальників.

Втім, вони не виключають, що це може бути «відповіддю» Анжеліні Джолі, яка не так давно до своїх численних натільних малюнків додала ще одного птаха.

«Показав тату як відповідь колишній?», «Цікава любов до комах та птахів, це у них явно сімейне», «А що написано на руці? Може, послання до Анджеліни?» — обговорюють користувачі у мережі.

Втім, не можна виключати, що нове тату присвячене новій коханій актора, Іннес де Рамон, з якою Бред начебто збирається офіційно оформити стосунки.

Нагадаємо, через розбіжності з Анджеліною Джолі Бред Пітт не може спілкуватися з дітьми. Актор дуже страждає від розлуки з ними. Крім того, Джолі не дозволяє дітям також спілкуватися з батьками Пітта. За словами інсайдерів, бабуся та дідусь бояться, що більше ніколи не побачать онуків.

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