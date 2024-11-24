Винна Анджеліна Джолі: стало відомо, чому батьки Бреда Пітта вже 8 років не бачили внуків

Відомий актор Бред Пітт, який розізлився на колишню дружину через те, що Анджеліна Джолі вивела без ніякої потреби у світ їхнього сина Нокса, який дуже схожий на батька, має ще одну причину бути невдоволеним діями Енджі: його батьки, 83-річний Вільям і 84-річна Джейн Пітт, дуже страждають через змушену розлуку з онуками.

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Про це з посиланням на інсайдерів пише видання Daily Mail.

«До розставання вони були частиною життя онуків і проводили багато часу разом. Просто несамовито бачити, що тепер це не так», — розповіло джерело.

Батьки Пітта з онуками

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Тепер же актриса не схвалює спілкування батьків Бреда з його дітьми і при можливості заважає їх можливим контактам, що дуже засмучує актора. Більш того: за словами інсайдерів, бабуся та дідусь бояться, що більше ніколи не побачать онуків.

Анджеліна з дітьми

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Зазначимо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт були одружені з 2014 по 2019 рік. Причиною розлучення став інцидент, що трапився на борту літака у 2016 році: тоді Джолі звинуватила Пітта у застосуванні насильства до неї та дітей. Розлучитися мирно подружжю не вдалося: довгі роки вони судилися через питання опіки над дітьми і все ще з'ясовують відносини в суді з приводу виноробні Chateau Miraval.

Через розбіжності з Анджеліною Пітт не може спілкуватися з дітьми. 60-річний актор дуже страждає від розлуки з ними та сподівається налагодити стосунки. У екс-подружжя шестеро дітей, деякі з них відмовилися носити прізвище Пітта. У мережі вважають, що Джолі налаштовує дітей проти батька, щоби помститися йому.

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Нещодавно Джолі відкликала позов до ФБР щодо Пітта, ймовірно, через фінансові труднощі. Раніше вона намагалася отримати документи щодо розслідування інциденту 2016 року. У мережі навіть припустили, що Анджеліна вирішила припинити боротися з колишнім чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно інсайдері розповіли, чому Анджеліна Джолі залишається самотньою і не шукає собі нової пари.

Фото dailymail.co.uk/

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