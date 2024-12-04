Анджеліна Джолі знову взялась за своє: актриса заборонила дітям від Бреда Пітта провести з батьком його день народження

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка любить розповідати, що діти рятують її від самотності, схоже, не бажає, щоб її ексчоловік Бред Пітт міг пережити подібні почуття.



Зокрема, Енджі заборонила дітям приїхати до батька привітати його з 61-річчям, яке він буде відзначати 18 грудня, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Архівне фото родини

За словами інсайдера видання, 60-річний актор відчуває, що майбутні свята не будуть для нього радісними, якщо він не зможе провести з дітьми час через суди з їхньою матір'ю Анджеліною Джолі.

«Бред сумує за своїми дітьми і хотів би, щоб вони мали ближчі стосунки, особливо напередодні Різдва та його майбутнього дня народження», — повідомив співрозмовник видання.

За інформацією преси, Пітт вже довгий час розлучений з дітьми, деякі з них раніше навіть офіційно відмовилися від його прізвища, зокрема старша біологічна дочка Шайло, якій у травні виповнилося 18 років. Коли минулого липня його прийомний син Пакс потрапив в аварію на мотоциклі, Пітт, за словами інсайдерів, навіть не зміг відвідати його в лікарні.

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Інше джерело стверджує, що через заборону бачитися з рідними дітьми Бред Пітт готовий зробити наступний крок у відносинах з Інес де Рамон: він задумався про шлюб.

Бред з Інес

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«Пітт по вуха закоханий в Інес і дуже серйозно налаштований залишатися з нею якнайдовше. Пройшовши через пекло розлучення з Анджеліною, він міг би назавжди розлучитися з ідеєю нового шлюбу, але це зовсім не так», — повідомив співрозмовник In Touch. За його словами, 31-річна де Рамон задовольняє всі вимоги актора. Пітт нібито хоче привезти її до Міссурі на кілька днів під час майбутніх свят, щоб вона могла зблизитися з його сім'єю: «Бред каже, що зірвав джекпот з Інес, тому всі [в сім'ї] роблять ставку на те, що він зробить їй пропозицію».

Зазначимо, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі публічно оголосили про свої стосунки у 2006 році та одружилися у 2014 році. Але вже через два роки розлучилася, розпочавши судовий позов щодо майна та опіки над дітьми. Колишня пара має трьох біологічних дітей — крім Шайло, це 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн, а також прийомні діти: 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс і 19-річна Захара.

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З дизайнером ювелірних прикрас Інес де Рамон Пітт зустрічається з кінця 2022 року. Пара познайомилася через спільного друга і вперше їх помітили разом у листопаді 2022 року на концерті Боно в Лос-Анджелесі. Пізніше закоханих зняли на відпочинку в басейні.

Джолі після розриву з Піттом офіційно ні з ким не зустрічалася, хоча її бачили в компанії акторів Джареда Лето та Тома Хіддлстона, а також співака The Weeknd. Минулого літа її помітили у Венеції разом із репером Akala (Кінгслі Дейлі), з яким її після цього неодноразово бачили разом, але інсайдери стверджують, що вони просто друзі.

Також нагадаємо, що через заборону Анджеліни Джолі батьки Бреда Пітта вже 8 років не бачили внуків.

Фото pagesix.com/

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