Допомагав вбивати українців: у москві знайдено мертвим конструктора ракет Х-59 та Х-69

В той час як, за даними розвідки США, проти України можуть знову застосувати балістичну ракету «Орєшнік», одного з конструкторів російських ракет ліквідовано у москві.

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Йдеться про заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ «Марс» Михайла Шатського.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ексдепутат держдуми росії, журналіст Олександр Невзоров.

За його словами, вбитий займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, впроваджував нові БПЛА й винний у смерті тисяч невинних українців. До ліквідації Шатського може бути причетне Головне управління розвідки Міноборони України, вважає журналіст.

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Зауважимо, що на даний момент жодних офіційних коментарів з російської сторони не надходило.

Разом з тим, за даними джерел в українських спецслужбах, до ліквідації Шатського може бути причетне Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє «Суспільне».

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За даними джерел, у Підмосков'ї ГУР ліквідувало російського конструктора, який займався модернізацією російських ракет.

«У Кузьмінському лісопарку поблизу Котельников, що у Підмосков'ї було застрелено заступника генерального конструктора, керівника відділу функціонального програмного забезпечення КБ „Марс“ Михайла Олександровича Шатського» , — цитує «Суспільне» слова джерела.

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Кілька днів тому повідомлялося у росЗМІ про стрілянину у підмосковному районі Котельники. Публікувалися кадри швидкої допомоги та пошукових команд в одному з лісопарків. Там нібито загинув чоловік середнього віку.

Про самого Михайла Шатського відомо небагато. Судячи з його профілю на сайті Московського авіаційного університету, Шатський закінчив цей виш, отримавши кваліфікацію інженер-механік і став кандидатом технічних наук. Основним місцем роботи Михайла Шатського було федеральне державне унітарне підприємство «Московське дослідно-конструкторське бюро Марс», в якому він керував відділом. Також Шатський викладав у МАІ на кафедрі 705Б предмет «Системи автоматичного управління космічними літальними апаратами».

Як стверджує сайт вишу, Михайло Шатський займався питаннями модернізації та покращенням роботи космічних апаратів та наводить посилання на три статті з цієї теми написані у 2010−2014 роках.

Раніше військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес назвав главу ГУР МО Кирила Буданова єдиною людиною, здатною знищити Кримський міст.

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