Росіяни найближчими днями можуть застосувати проти України ще один «Орєшнік», — розвідка США
Росія, яка веде агресивну війну проти України, може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності, ймовірно, «Орєшнік» по Україні вже найближчими днями. Про це повідомило джерело в американському держапараті, пише Bloomberg.
В росії, швидше за все, є лише кілька експериментальних ракет «Орєшнік», які мають меншу боєголовку, ніж інші ракети, якими росія обстрілювала Україну.
«Ми вважаємо, що „Орєшнік“ не є переломним моментом на полі бою, а швидше за все черговою спробою росії тероризувати Україну, що зазнає невдачі», — сказав американський чиновник, інформує Reuters.
Західні ЗМІ зазначають, що раніше російський диктатор заявляв, що росія може знову використати «Орєшнік», у тому числі для удару по «центрах ухвалення рішень» у Києві, якщо Україна продовжить атакувати росію за допомогою західної зброї великої дальності.
Президент України Володимир Зеленський у зверненні закликав громадян реагувати на сигнали тривоги та берегти себе.
Як писали «ФАКТИ», 21 листопада росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою середньої дальності.
Ілюстративне фото39
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