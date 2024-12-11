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Україна

Росіяни найближчими днями можуть застосувати проти України ще один «Орєшнік», — розвідка США

20:51 11 грудня 2024
Орєшнік&nbsp;— Росія може знову атакувати Україну Орєшніком

Росія, яка веде агресивну війну проти України, може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності, ймовірно, «Орєшнік» по Україні вже найближчими днями. Про це повідомило джерело в американському держапараті, пише Bloomberg.

В росії, швидше за все, є лише кілька експериментальних ракет «Орєшнік», які мають меншу боєголовку, ніж інші ракети, якими росія обстрілювала Україну.

«Ми вважаємо, що „Орєшнік“ не є переломним моментом на полі бою, а швидше за все черговою спробою росії тероризувати Україну, що зазнає невдачі», — сказав американський чиновник, інформує Reuters.

Західні ЗМІ зазначають, що раніше російський диктатор заявляв, що росія може знову використати «Орєшнік», у тому числі для удару по «центрах ухвалення рішень» у Києві, якщо Україна продовжить атакувати росію за допомогою західної зброї великої дальності.

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Президент України Володимир Зеленський у зверненні закликав громадян реагувати на сигнали тривоги та берегти себе.

Як писали «ФАКТИ», 21 листопада росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою середньої дальності.

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