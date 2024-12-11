Росіяни найближчими днями можуть застосувати проти України ще один «Орєшнік», — розвідка США

Росія, яка веде агресивну війну проти України, може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності, ймовірно, «Орєшнік» по Україні вже найближчими днями. Про це повідомило джерело в американському держапараті, пише Bloomberg.

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В росії, швидше за все, є лише кілька експериментальних ракет «Орєшнік», які мають меншу боєголовку, ніж інші ракети, якими росія обстрілювала Україну.

«Ми вважаємо, що „Орєшнік“ не є переломним моментом на полі бою, а швидше за все черговою спробою росії тероризувати Україну, що зазнає невдачі», — сказав американський чиновник, інформує Reuters.

Західні ЗМІ зазначають, що раніше російський диктатор заявляв, що росія може знову використати «Орєшнік», у тому числі для удару по «центрах ухвалення рішень» у Києві, якщо Україна продовжить атакувати росію за допомогою західної зброї великої дальності.

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Президент України Володимир Зеленський у зверненні закликав громадян реагувати на сигнали тривоги та берегти себе.

Як писали «ФАКТИ», 21 листопада росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою середньої дальності.

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Ілюстративне фото

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