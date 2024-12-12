Удар «Орєшніком» по Україні можливий з 10 до 14 години 13-го та з 16 по 21 грудня: звідки взялися ці дати?

За даними розвідки США найближчим часом Україна може знову зазнати удару середньої балістичної ракети «Орєшнік». Інші джерела навіть назвали час і дати ймовірної атаки — з 10 до 14 години 13 грудня або в ті ж години, але з 16 по 21 грудня.

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Такі дані наводить OSINT-спільнота Alpha Centauri, посилаючись на дані із системи NOTAM. Остання розшифровується як система оповіщення пілотів, авіадиспетчерів та інших заінтересованих сторін про зміни в аеронавігаціях. Або простіше кажучи — про можливі польоти.

Члени OSINT-спільнота Alpha Centauri виявили у системі цікаву закономірність — у системі з'явилася інформація про зміни аеронавігаційних умов з 21 по 23 листопада в умовній точці простору, до якої входить полігон Капустін Яр в Астраханській області рф. Саме звідти 21 листопада було завдано удару «Орєшніка» по Дніпру.

І як стверджують в Alpha Centauri, у системі NOTAM з'явилася інформація про зміни в годинник з 10.00 до 14.00 з 10 до 13 та з 16 по 21 грудня в районі Капустиного Яру. Це може свідчити про запуск з нього в цей час нових ракет. Водночас у співтоваристві уточнили, що до району можливих змін включено й території на півночі Казахстану, тобто, можливо, йдеться про випробувальний запуск ракети.

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«Можуть використати, а можуть і не використати. Просто просимо вас реагувати на тривоги, які оголошуються територією всієї країни і стежити за повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ або моніторингових каналів, яким ви довіряєте» , — наголосили в OSINT-спільноті Alpha Centauri.

Нагадаємо, 21 листопада удар «Орєшніка» припав по дніпровському «Південмашу», але жодних особливих пошкоджень підприємству не завдав.

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Фото YouTube

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