Російські бомбардувальники завдали ракетного удару по Україні: дісталося Дніпру (відео)

Ранком у четвер, 21 листопада, росіяни знов атакували Україну з повітря.

Близько 6 ранку Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 з району Енгельса Саратовської області рф, а також про зліт МіГ-31К — носія ракети «Кинджал». Цому передував, ймовірно, удар балістикою по Дніпру.

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Перші ракети, випущені стратегічною авіацією, було зафіксовано у повітряному просторі України близько 6:40 у Чернігівській області. Загалом повідомлялося про три групи ракет, які летіли на низькій висоті і постійно змінювали напрямок польоту.

Через деякий час з'явилися повідомлення про вибухи в районі Кременчука на Полтавщині та Дніпрі. У Полтавській, Житомирській та Сумській областях було застосовано аварійні відключення електрики. Також «Укренерго» оголосило про можливі відключення у Києві та області, на Одещині, у Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Близько 7.20 моніторингові канали більше не фіксували ракети над територією України.

Як повідомляє monitor, ворог застосував:

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крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф;

балістичну ракету 9м723 ОТРК «Іскандер-М»;

ймовірно аеробалістичну надзвукову ракету Х-47м2 комплексу «Кинджал».

Під атакою перебував Дніпро, де зафіксовані «прильоти», та агломерація, ракетна атака тривала 2 години.

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«Станом на зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі. Загроза все ще зберігається. До відбою повітряної тривоги будьте у безпечному місці. Вночі російська армія била по Нікопольщині — райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовувала артилерію та РСЗВ „Град“. Люди цілі», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, постраждала будівля центру реабілітації інвалідів: «Зруйновано котельню, вибиті вікна. По людям інформація уточнюється. Ми маємо справу з оскаженілими покидьками».

За даними ПС, підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ворог атакував ракетами різних типів: з Астраханської області рф було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

«Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах — без суттєвих наслідків», — зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Останніми днями ворог завдавав ударів, у тому числі й балістикою, по мирним містам, де були влучення у житлову забудову. Так, на Сумщині загинули 12 мешканців гуртожитку в Глухові, в який поцілила ракета. Також росіяни атакували «Іскандером» Одесу, де багато загиблих та поранених.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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