Принц Вільям готує романтичний сюрприз для Кейт Міддлтон: стали відомі деталі
Британці впевнені, що коли принц Вільям стане королем, то буде блискуче справлятися з обов'язками, адже він знається на техніці і вміє керувати гелікоптером, добре знає життя простих людей (навіть встиг попрацювати для них на вуличній кухні), а також знайомий у усіма правилами і традиціями. В тому майбутній король підтримує те, що Різдво члени королівської родини зустрічають у Сандрінгемі, а напередодні свята обмінюються подарунками.
Але, виявляється, Вільям — не тільки «зразковий» батько та спадкоємець престолу, пишуть британські ЗМІ.
Старший син Чарльза III — ще й неабиякий романтик, і навіть готує для дружини Кейт Міддлтон щедрий сюрприз!
Так, напередодні святкування Різдва, коли всі будуть обмінюватися подарунками, Вільям повідомить Кейт, що підготував для неї сюрприз — подорож лише на двох на архіпелаг Сіллі, який знаходиться за 45 кілометрів від південно-західного узбережжя Великобританії.
На Сіллі проживає трохи більше 2200 осіб, тому Вільям з Кейт зможуть відпочити далеко від «дуже зацікавлених очей», включно з журналістами.
Фото Hello Magazine97
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