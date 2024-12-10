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Принц Вільям з’явився на вулиці у синьому светрі та білому фартуці: вигнали з палацу?

14:00 10 грудня 2024
Вільям серед волонтерів

Життя майбутнього монарха Великобританії передбачає не тільки святкування у Вестмінстері чи зустрічі з майбутніми президентами.

Британських принців завжди виховували з нагадуванням про те, що вони — частина всього народу, і повинні бути зі своїми підданими у будь-якій ситуації і при будь-яких обставинах, пишуть ЗМІ.

Саме тому ніхто в Лондоні не здивувався, коли днями принц Уельський з'явися на вулиці, щоб підтримати благодійну організацію The Passage.

Вільям з радістю накинув білий фартух поверх синього светра і взявся до роботи. Спадкоємець престолу особисто роздавав їжу всім нужденним і був максимально залучений до процесу.

Принц на видачі ї\жі

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Також майбутній король зробив кілька фотографій із волонтерами.

Принц у колі тимчасових "колег"

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«Щира подяка всім співробітникам The Passage, які невпинно працюють, щоб підтримати тих, хто виявився безпритульним, особливо у святковий сезон. Такі добрі справи, як роздача різдвяних обідів, дарують надію та зміцнюють почуття спільності у тих, хто цього найбільше потребує», — йдеться у підписі до опублікованого в соцмережах репортажу.

Нагадаємо, що раніше принци Вільям та Гаррі часто відвідували зі своєю матір'ю, покійною принцесою Діаною різні благодійні заходи. З тих часів у них залишились добрі спогади про зустрічі, а також про смак улюбленої їжі «народної принцеси», як любили називати «Леді Ді» прості британці.

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Фото people.com/

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