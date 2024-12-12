У футболіста «Янг Бойз» перед матчем Ліги чемпіонів помер один із синів-близнюків (фото)

Матч Ліги чемпіонів, що відбувся напередодні на полі «Штутгарта», для футболістів «Янг Бойз» був затьмарений не лише розгромною поразкою (1:5), а й звісткою про трагедію в родині футболіста команди Мешака Еліа, у якого помер 4-річний син, повідомляє blick.ch.

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Про те, що сталося, 27-річний нападник збірної ДР Конго дізнався ввечері перед грою в готелі в Штутгарті, де «Янг Бойз» готувався до матчу. Еліа терміново вирушив назад до Швейцарії, звідки вилетів на батьківщину.

Як виявилося, дружина футболіста Сандра разом із 4-річними синами-близнюками (у пари ще є однорічна донька) гостювала у родичів в ДР Конго. Але один із хлопчиків захворів і раптово помер.

До речі, під час поєдинку у Штутгарті, де саме «Янг Бойз» повів у рахунку, автор голу поляк Лакоми продемонстрував футболку Еліа з 15-м номером, тим самим підтримавши одноклубника у скрутну хвилину.

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Додамо, що Мешак Еліа — переможець Кубка африканських чемпіонів у складі ДР Конго, а також триразовий чемпіон та дворазовий володар Кубка Швейцарії у футболці «Янг Бойз».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Кріштіану Роналду помер новонароджений син.

Фото ФК «Янг Бойз»

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