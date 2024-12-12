«Барселона» «видряпала» три очки у Дортмунді, «МанСіті» провалився в Турині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 11 грудня, дев'ятьма поєдинками фінішувала програма 6-го туру Ліги чемпіонів, у рамках якого «Шахтар» напередодні був переможений «Баварією» (5:1).

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Ліга чемпіонів. 6-й тур

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Барселона» (Іспанія) — 2:3 (Гірассі, 60, з пенальті, 78 — Рафінья, 53, Торрес, 75, 85).

Дортмундці двічі по ходу зустрічі зрівнювали рахунок, але «Барса» у божевільній «перестрілці» все ж таки взяла своє.

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«Ювентус» (Італія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 2:0 (Влахович, 53, Маккенні, 75).

У трьох останніх зустрічах у турнірі команда Хосепа Гвардіоли не лише не здобула жодної перемоги, а й пропустила у свої ворота 9 м'ячів. Криза «містян» явно затяглася.

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Про що говорити, якщо з початку листопада «Манчестер Сіті» пропустив більше голів (21) у всіх турнірах, аніж будь-яка інша команда з топ-5 ліг Європи.

«Арсенал» (Англія) — «Монако» (Франція) — 3:0 (Сака, 34, 77, Хаверц, 88).

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«Каноніри» без травмованого Зінченка розгромили «Монако» з росіянином Головіним у складі.

«Бенфіка» (Португалія) — «Болонья» (Італія) — 0:0 .

За весь поєдинок футболісти «Болоньї» завдали у площину воріт українського голкіпера Трубіна лише один удар, але для «Бенфіки» це стало слабкою втіхою.

«Мілан» (Італія) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 2:1 (Леау, 42, Абрахам, 87 — Радоніч, 67).

«Атлетико» (Іспанія) — «Слован» (Словаччина) — 3:1 (Альварес, 16, Грізманн, 42, 57 — Стрелец, 51, з пенальті).

Команда Дієго Сімеоне виграла 10-й (!) поспіль матч у всіх турнірах і має добрі шанси на вихід до плей-оф ЛЧ.

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Спарта» (Чехія) — 4:2 (Траунер, 9, Пайшан, 10, Мусса, 30, Хіменес, 63 — Ррахмані, 43, Белен, 80, у свої ворота).

«Штутгарт» (Німеччина) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 5:1 (Штіллер, 25, Мійо, 53, Фюріх, 61, з пенальті, Вагноман, 66, Кайтель, 76 — Лакоми, 6).

«Лілль» (Франція) — «Штурм» (Австрія) — 3:2 (Саграуї, 38, Баккер, 45+2, Харальдссон, 81 — Кетаїшвілі, 45+4, Бірет, 47).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку Ліги Європи «Реал Сосьєдад» — «Динамо».

Фото ФК «Боруссія» (Дортмунд)

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