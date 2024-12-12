Триває тиждень, протягом якого представники деяких знаків Зодіаку можуть досягти успіху в особистому життя та кар'єрного зростання.

А про те, що чекає багатьох з нас завтра, у перший вихідний другу п'ятницю грудня, розповідає Таро-прогноз, який склали за розкладами карт фахівці видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Карта дня: «Імператор»



Завтра, 13 грудня, Овнам карта «Імператор» віщує день рішучих дій та впевненості у собі. Завтра ви будете сповнені енергії та рішучості, що допоможе вам досягти успіху в будь-яких справах. Не бійтеся брати на себе відповідальність та приймати важливі рішення. Карта також вказує на можливість прояву лідерських якостей та досягнення визнання.

Телець — Карта дня: «Верховна Жриця»

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Для Тельців карта «Верховна Жриця» символізує інтуїцію та мудрість. Завтра вам варто прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм відчуттям. День сприятливий для самоаналізу, медитації та духовних практик. Можливо, ви отримаєте важливу інформацію або знаки, які допоможуть вам у прийнятті рішень.

Близнюки — Карта дня: «Колісниця»

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Карта «Колісниця» обіцяє Близнюкам день активності та руху. Завтра ви будете сповнені енергії та ентузіазму, що допоможе вам досягти поставлених цілей. Можливі поїздки, зустрічі з новими людьми та цікаві події. Важливо зберігати контроль над ситуацією та не розпорошувати свою енергію.

Рак — Карта дня: «Світ»

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Карта «Світ» віщує Ракам день гармонії та спокою. Завтра ви будете відчувати себе впевнено та захищено. День сприятливий для спілкування з близькими людьми, відпочинку та релаксації. Можливо, ви отримаєте приємні новини або подарунки.

Лев — Карта дня: «Сила»

Для Левів карта «Сила» символізує внутрішню силу та мужність. Завтра ви будете сповнені енергії та рішучості, що допоможе вам подолати будь-які перешкоди. Не бійтеся виявляти свої лідерські якості та відстоювати свою точку зору.

Діва — Карта дня: «Відлюдник»

Карта «Відлюдник» радить Дівам приділити час самоаналізу та роздумам. Завтра вам варто зосередитися на своїх внутрішніх переживаннях та потребах. День сприятливий для медитації, читання та духовних практик. Можливо, ви знайдете відповіді на важливі питання.

Терези — Карта дня: «Закохані»

Карта «Закохані» обіціяє Терезам день гармонії та любові. Завтра ви будете відчувати себе коханими та бажаними. День сприятливий для романтичних зустрічей, спілкування з близькими людьми та прояву своїх почуттів.

Скорпіон — Карта дня: «Смерть»

Карта «Смерть» символізує трансформацію та зміни. Завтра Скорпіонам варто бути готовими до несподіваних подій та перетворень. Не бійтеся відпускати старе та приймати нове. День сприятливий для завершення справ та початку нового етапу в житті.

Стрілець — Карта дня: «Помірність»

Карта «Помірність» радить Стрільцям зберігати баланс та гармонію у всіх сферах життя. Завтра вам варто уникати крайнощів та знаходити золоту середину. День сприятливий для спілкування з природою, відпочинку та релаксації.

Козоріг — Карта дня: «Диявол»

Карта «Диявол» вказує на можливість спокус та випробувань для Козорогів. Сьогодні вам варто бути обережними у своїх бажаннях та вчинках. Не піддавайтеся спокусам та не йдіть на поводу у своїх слабкостей.

Водолій — Карта дня: «Зірка»

Карта «Зірка» віщує Водоліям день надії та натхнення. Завтра ви будете сповнені оптимізму та віри у краще майбутнє. День сприятливий для творчості, мрій та планування. Можливо, ви отримаєте важливу інформацію або знаки, які допоможуть вам у досягненні цілей.

Риби — Карта дня: «Місяць»

Карта «Місяць» символізує інтуїцію та емоції. Сьогодні Рибам варто прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм відчуттям. День сприятливий для самоаналізу, медитації та духовних практик. Можливо, ви отримаєте важливу інформацію або знаки, які допоможуть вам у прийнятті рішень.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто точно зірве фінансовий джекпот наступного 2025 року.

Фото tarotguru.com.ua/

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