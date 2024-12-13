Проросійська істерика: чому антиукраїнські Telegram-канали панікують через рішення уряду

Квазіукраїнські Telegram-канали з т.зв. «проросійської мережі» («Резидент», «Шептун», «Сплетница», «Наблюдатель» та інші) з неабияким ентузіазмом коментують новину, що уряд перерозподілив 23 млрд грн Держприкордонслужбі на закупівлю снарядів для ЗСУ.

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Адміністратори зазначених каналів, яких неодноразово викривали на поширенні російських наративів, доволі швидко відшукали у цьому рішенні «зраду» та із задоволенням «годують» нею власних читачів. Мовляв, чому саме прикордонники мають шукати постачальників боєприпасів для ЗСУ? Отже, щось тут не так.

Насправді, сам факт подібної істерики проросійського сегменту Телеграму підтверджує, що для України все як раз добре. Уряд прийняв вірне рішення. Байдуже, яка саме державна структура знайде постачальників, головне, щоб снаряди потрапили на склади (а звідти — на фронт) у визначені строки, а процес витрачання бюджетних коштів був максимально прозорим.

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Те, що внаслідок ефективного виконання з боку ДПСУ рішення уряду, ЗСУ стануть сильнішими — чудово розуміють усі ретранслятори російських інформаційних вірусів. Тому й б’ються у безсилій злобі.

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