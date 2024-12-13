Україна дізналася суперників у відбірній групі чемпіонату світу: підсумки жеребкування у Цюріху

У п'ятницю, 13 грудня, у штаб-квартирі ФІФА в Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року, на якому у США, Канаді та Мексиці вперше зіграють 48 команд.

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Збірна України, яка опинилася у другому «кошику», виступить в одній групі з переможцем пари плей-оф Франція — Хорватія, Ісландією та Азербайджаном.

Повністю склад відбірних груп ЧС-2026 виглядає так (росію до жеребкування не допустили):

Група А. Переможець пари плей-оф Німеччина — Італія, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург.

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Група В. Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово.

Група С. Невдаха пари плей-оф Ліги націй Португалія — Данія, Греція, Шотландія, білорусь.

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Група D. Переможець Франція — Хорватія, Україна, Ісландія, Азербайджан.

Група E. Переможець Іспанія — Нідерланди, Туреччина, Грузія, Болгарія.

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Група F. Переможець Португалія — Данія, Угорщина, Ірландія, Вірменія.

Група G. Невдаха Іспанія — Нідерланди, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта.

Група H. Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино.

Група I. Невдаха Німеччина — Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова.

Група J. Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн.

Група K. Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра.

Група L. Невдаха Франція — Хорватія, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Гібралтар.

За підсумками відбіркового циклу, матчі якого відбудуться з 21 березня по 18 листопада 2025 року, 12 переможців груп отримають прямі путівки на ЧС-2026.

Власники ще чотирьох перепусток на світову першість визначаться за підсумками плей-оф (26—31 березня 2026-го). За поїздку на чемпіонат світу продовжать боротьбу 12 збірних, які посіли у своїх групах другі місця, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішували за межами топ-двійки у своїй групі. 16 команд будуть розділені на чотири шляхи та зіграють півфінал та фінал плей-оф (обидва раунди — з одного матчу).

Додамо, що поєдинки фінального турніру ЧС-2026 приймуть 11 міст США (Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сіетл), три мексиканські (Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей) і два канадських (Торонто, Ванкувер). Фінал чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку 19 липня 2026 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграє у плей-оф Ліги націй із Бельгією.

Фото fifa.com

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