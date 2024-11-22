Україні дістався старий суперник з Євро-2024: підсумки жеребкування плей-оф Ліги націй
У п'ятницю, 22 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги націй, в якій збірна України здолала Албанію (2:1) і продовжує боротьбу за вихід до елітного дивізіону.
Суперником команди Сергія Реброва у стикових матчах за право виступити у наступному розіграші турніру у дивізіоні А стала збірна Бельгії, з якою наші на Євро-2024 зіграли внічию (0:0). Перший поєдинок «жовто-сині» проведуть 20 березня 2025 року на домашній арені, матч у відповідь — 23 березня в гостях.
Інші пари плей-оф ліги А/В сформували:
Туреччина — Угорщина
Австрія — Сербія
Греція — Шотландія
Вісім найсильніших збірних дивізіону А продовжать боротьбу за перемогу у турнірі. За підсумками жеребкування у чвертьфіналі Ліги націй зіграють:
Нідерланди — Іспанія
Хорватія — Португалія
Данія — Франція
Італія — Німеччина
Півфінальні пари турніру сформують (матчі 4 та 5 червня):
Італія / Німеччина — Данія / Португалія
Нідерланди / Іспанія — Хорватія / Франція
Поєдинок за третє місце та фінал Ліги націй будуть зіграні 8 червня.
Одразу з дивізіону А вилетіли: Польща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Швейцарія.
Безпосередньо в дивізіон А вийшли: Чехія, Англія, Норвегія, Уельс.
У плей-оф за право розпочати новий розіграш у другому за силою дивізіоні ЛН зустрінуться:
Косово — Ісландія
Болгарія — Ірландія
Вірменія — Грузія
Словаччина — Словенія
Одразу з дивізіону В вилетіли: Албанія, Фінляндія, Казахстан, Чорногорія.
Безпосередньо в дивізіон В вийшли: Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія.
І, нарешті, у стикових зустрічах за місце у дивізіоні С (26 та 31 березня 2025 року) зіграють:
Гібралтар — Латвія
Мальта — Люксембург
Одразу в дивізіон С вийшли: Молдова, Сан-Марино.
Безпосередньо з дивізіону С вилетіли: Азербайджан, Литва.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася потенційних суперників у кваліфікації ЧС-2026.
Фото uefa.com84
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