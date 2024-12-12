Де і коли дивитися онлайн жеребкування відбору чемпіонату світу з футболу: Україна дізнається суперників

У п'ятницю, 13 грудня, у штаб-квартирі ФІФА в Цюріху відбудеться жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року, за підсумками якого своїх суперників дізнається збірна України, що пробилася до плей-оф Ліги націй.

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Команда Сергія Реброва, яка не зуміла за Олександра Петракова пробитися на ЧС-2022, потрапила до другого «кошика» і точно не перетнеться з Туреччиною, Швецією, Уельсом, Польщею, Угорщиною, Сербією, Грецією, Румунією, Норвегією, Словаччиною та Чехією, які опинилися там само, а також з білоруссю з четвертого «кошика» (росія до жеребкування не допущена).

Список потенційних опонентів «жовто-синіх» виглядає так:

перший «кошик» — Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Бельгія, Нідерланди, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія;

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третій «кошик» — Шотландія, Словенія, Ірландія, Фінляндія, Грузія, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Північна Ірландія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Ізраїль;

четвертий «кошик» — Болгарія, Люксембург, Вірменія, Косово, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Литва, Фарерські острови, Латвія;

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п'ятий «кошик» — Молдова, Мальта, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн, Сан-Марино.

На груповому етапі буде сформовано 12 груп по 4 або 5 команд у кожній (матчі пройдуть з 21 березня по 18 листопада 2025 року). 12 переможців гуртів отримають прямі путівки на ЧС-2026.

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Володарі ще чотирьох путівок на світову першість визначаться за підсумками плей-оф (26—31 березня 2026 року). За поїздку на чемпіонат світу продовжать боротьбу 12 збірних, які посіли у своїх групах другі місця, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішували за межами топ-двійки у своїй групі. 16 команд будуть розділені на чотири шляхи та зіграють півфінал і фінал плей-оф (обидва раунди — з одного матчу).

У прямій трансляції жеребкування ЧС-2026 на території України покажуть (початок — о 13:00) медіасервіс MEGOGO, а також офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, що фінальний турнір чемпіонату світу, на якому вперше в історії виступлять 48 команд, відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

До речі, вже відомо, що ЧС-2030 приймуть у себе Іспанія, Португалія та Марокко (по одному матчу турніру пройдуть також в Уругваї, Аргентині і Парагваї), а ЧС-2034 — Саудівська Аравія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 отримала суперників у фінальному турнірі Євро-2025.

Фото fifa.com

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