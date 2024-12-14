Молодший брат Чарльза III загрожує королю «продати сім’ю»: що трапилось

Британський принц Ендрю — третій син королеви Єлизавети II та принца Філіпа, посідає 9-те місце в лінії наслідування британського престолу. На жаль, він відрізняється від більшості своїх родичів, особливо принца Вільяма. Ендрю не має бездоганної репутації, оскільки свого часу був звинувачений у зґвалтуванні неповнолітньої й не потрапив у скандал, за чутками, лише за допомогою грошей.

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Через не зовсім «кришталеву» репутацію правлячий монарх намагається виселити брата з маєтку Роял-Лодж, де Ендрю живе вже багато років з колишньою дружиною Сарою Фергюсон, розповідають зарубіжні ЗМІ.



Своєю чергою, Чарльз III не бажає, щоб Ендрю жив за рахунок платників податків, а йому дорікали за це.

Втім, Ендрю вважає садибу своїм «будинком навіки», і останнім часом навіть «перейшов у наступ», заявивши Чарльзу, що готовий розкрити публіці всі найпотаємніші секрети родичів.

Королівський експерт Річард Еден застерігає Чарльза: якщо Ендрю провокувати, то він з радістю «продасть власну родину», тобто, розповість за гроші всі найбільш таємні подробиці з її життя.

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Хай там як, багато хто в оточенні короля вважає, що немає гострої потреби виселяти Ендрю з Роял-Лоджа. До того ж Чарльз і так скоротив витрати на охорону та особисті потреби брата. Але коли скандал досягне публічного обговорення, то Чарльз, певно, буде діяти більш рішуче.

Крім того, коли королем стане принц Вільям, то Ендрю точно доведеться виселятися. Адже і племінник Ендрю, і його дружина Кейт Міддлтон вже готуються до великих змін у родині. Зокрема, Кейт вже думає про те, як змінити деякі звичаї, яких роками дотримувались у Сандрінгемі.

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