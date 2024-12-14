«Помста» за принцесу Діану, або чому принц Гаррі буде дуже розчарованим

Принц Гаррі любить підкреслювати, що попри переїзд до США він дотримується деяких королівських традицій. Зокрема, відкривати подарунки напередодні Різдва, а не на свято.

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Ця традиція була запроваджена королевою Вікторією та її чоловіком, принцом Альбертом, у 1800-х роках. За інформацією джерела Daily Beast, Єлизавета II дотримувалася цього звичаю, тому що не любила надмірностей і підкреслених проявів споживання, воліючи залишати Різдво святим днем.

В той же час Кейт Міддлтон не любить дану практику і має намір відмовитися від неї, як тільки вона та принц Вільям займуть трон.

«Кейт завжди вважала дивним дарувати подарунки напередодні Різдва. Від цього точно відмовляться, коли вони офіційно вступлять на посаду. Я думаю, що цього року в Сандрінгемі це продовжуватиметься в тій чи іншій формі, але в Енмер-Холлі все буде набагато невимушеніше. Можете бути впевнені, що на Різдво вони зроблять один одному та дітям справжні подарунки», — заявило джерело, близьке до пари.

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Звичайно, можна допустити, що Вільяму не захочеться ображати рідного брата та інших родичів, і він умовить дружину залишити в силі цю «дивну» традицію. Але нещодавно з'явились докази того, що і покійна принцеса Діана, мама Вільяма та Гаррі відчувала сильне невдоволення під час проведення різдвяних свят із королівською сім'єю. Біограф Ендрю Мортон, автор книги «Діана: її правдива історія», розповів, що принцеса відчула неприязнь до королівських традицій відразу після свого першого Різдва в Сандрінгемі 1981 року, пишуть ЗМІ.

Вона витратила сили та гроші на сюрприз для нових членів сім'ї, проте стала свідком обміну подарунками, який розчарував її. Принцеса зазнала шоку, отримавши найпростіший утримувач для туалетного паперу, тоді як сама підготувала кашеміровий светр для принцеси Анни.

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«Це було дуже напружено. Я знаю, що віддавала, але не можу згадати, як приймала. Хіба це не страшно? Я купую всі подарунки, а Чарльз підписує листівки. Це було кошмарно і так розчаровувало мене. Жодних веселощів, дурних жартів», — ділилася тоді Діана.

Засмучена Діана

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Тому, вважають журналісти, з традиціями позаминулого сторіччя буде покінчено після того, як Вільям стане новим королем, а Кейт — королевою. Адже цю традицію не любила його мама.

Нагадаємо, що Різдво майбутній король з родиною проведуть у Сандрінгемі — у заміській садибі королівської сім'ї у Норфолку. Там вони відвідають церковну службу в колі своїх дітей та інших членів королівської сім'ї. Окрім того, очікується, що Міддлтон та принц Вільям організують власне різдвяне свято, додавши щось нове у традиції королівської родини.

Фото vanityfair.com, dailymail.co.uk/

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