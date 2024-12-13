Холодний Місяць дасть потужний заряд енергії: що не можна робити в повню 15 грудня

Після супермісяця у листопаді українці зможуть спостерігати Холодний Місяць. Так називають повний місяць у грудні. Цей Місяць приносить потужну енергію всім знакам Зодіаку.

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Вперше грудневий повний місяць почали називати Холодним Місяцем індіанці Північної Америки. Індіанці племені черокі називають його Сніжним Місяцем, а європейські колоністи в Америці називали його Різдвяним Місяцем.

Жителі південної півкулі, де зараз літо, прозвали цей Місяць Полуничним або Медовим.

Повний Місяць зійде 15 грудня об 11:02 за київським часом і перебуває у знаку Близнюки. Під час цього повного місяця удача буде особливо прихильна до людей, що народилися під знаками Близнюків, Терезів та Водолія.

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У цей період очікується, що спілкування, обмін інформацією та інтерес до нових проектів будуть на піку. Вплив цієї повні, за словами астрологів, відчуватиметься за 2 дні до і 4 дні після події. Тож у період із 13 по 20 грудня треба утриматися від низки речей.

Що не можна робити в повний місяць 15 грудня:

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• розпочинати нові проекти;

• приймати важливі рішення — це не найкращий час;

• здійснювати угоди, підписувати контракти, робити великі покупки;

• сперечатися та вплутуватися в конфлікти.

Також у цей період не можна розкидатися словами — сказане може обернутися проти вас.

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Що можна робити в повний місяць 15 грудня:

• приділіть час для спілкування з близькими та друзями;

• записуйте свої ідеї та цілі, складіть пан дій на майбутнє;

• займайтеся навчанням, творчістю, медитуйте;

• приділіть час фізичної активності — енергії у цей час буде багато.

Зазначимо, що Холодний Місяць також сходить поблизу піку метеорного потоку Гемініди, одного з найбільших в році проявів «зірок, що падають». Але, на жаль, яскраве світло Місяця ускладнить виявлення метеорів. Також у ніч повного місяця наш природний супутник сяятиме під Капеллою в сузір'ї Візничного і над Бетельгейзе в сузір'ї Оріона, а праворуч від нього — Юпітер. Найбільша планета буде добре видною на нічному небі протягом місяця.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

Фото: stellarium-web.org

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