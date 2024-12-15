Завірюхи та гарний «плюс»: атмосферні фронти з півночі Атлантики вже завтра змінять погоду в Україні

Після різкого похолодання у п'ятницю та суботу, найближчими днями температура повітря суттєво підвищиться, особливо у західних та південних областях.

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Циклони та атмосферні фронти з північної частини Атлантики обумовлять в Україні вітряну погоду з періодичним снігом, мокрим снігом та дощем, прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 16 грудня, очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень із дощем. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах місцями ожеледиця. Подекуди по країні очікуються пориви вітру 23 — 26 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2…+7 °С.

У вівторок, 17 грудня, очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на Лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2…+7 °С, вдень на півдні +6…+11 °С.

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У середу, 18 грудня, вночі у Приазов'ї та місцями у західних регіонах пройде невеликий дощ. В решті областей України без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +1…+6 °С; у південних та місцями західних областях вночі очікується +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С.

У четвер, 19 грудня, вночі у північній частині країни, вдень також у східних областях очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На решті території країни без істотних опадів. Температура повітря на Лівобережжі вночі −1…−6 °С, вдень 0…+5 °С; у решті регіонів вночі 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С.

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У п'ятницю, 20 грудня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С; у Карпатах близько 0 °C.

У суботу, 21 грудня, місцями в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, а також на крайньому сході та у Криму переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С, у Криму до +12 °С; у Карпатах упродовж доби −3…−8 °С.

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У неділю, 22 грудня, у північних та західних областях переважно без опадів, на решті території пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, в окремих пунктах можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С. У Карпатах вночі −4…−9 °С, вдень −1…−6 °С.

А синоптикиня Наталка Діденко уточнює, що у понеділок, 16 грудня, очікується не просто відлига — протягом дня температура повітря прогріється до +4+7 градусів. Лише в східних областях буде прохолодніше — до +4 градусів.

«Одним із найважливіших чинників погоди буде сильний західний та південно-західний вітер. У понеділок скрізь в Україні передбачається штормовий вітер до 15−22, подекуди до 25 метрів за секунду. Будьте дуже уважними та обережними!» — попереджає синоптикиня.

В столиці в понеділок також буде вітряно: до 17−22, подекуди до 25 метрів за секунду. Прогнозується, що мокрий сніг переходитиме у дощ, і що повітря прогріється до +5 градусів.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозувала, що грудень буде дещо теплішим у порівнянні з минулим роком — середньодобова температура очікується на рівні близько нуля градусів.

Фото Pixabay

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