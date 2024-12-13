У суботу померзнемо, а у неділю відтаюватимемо: синоптики обіцяють українцям на вікенд до мінус 14

Синоптикиня Наталка Діденко звернула увагу на той факт, что різке похолодання в Україні 13 грудя було викоростане росіянами для завдання чергового удару по об'єктам критичної інфраструктури.

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За її прогнозом, у ніч проти 14 грудня температура повітря очікується на рівні -7−12 градусів, а на Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині спостерігатиметься найнижча температура — до -14 градусів.

У західних областях вночі очікується сильний мороз, фото Н.Діденко

«14 грудня вдень в більшості областей України передбачається -2−5 градусів, на Одещині, в Криму, на Закарпатті близько нуля. Нічному додатковому вихолодженню сприятиме антициклональна, з проясненнями, часто безхмарна погода — буде без опадів в Україні завтра і вночі, і вдень. Вітер південно-західний, рвучкий. Кутайтеся щільніше», — радить синоптикиня.

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У Києві 14 грудня буде сухо, морозно та вітряно. Вночі — до -10 градусів, вдень — до -3−5 градусів.

Втім, це похолодання не триватиме довго — вже у неділю, 15 грудня, розпочнеться поступове потепління, аж до відлиги у понеділок. А наступного тижня температура повітря прогріється до +2+7 градусів.

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«Підсумуємо. У суботу, 14 грудня, морозно, вітряно, але сухо і навіть сонячно. У неділю, 15 грудня, мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність, з'являться опади. А оскільки тепліше повітря ще не встигне повністю відігнати мороз, то й опади очікуються переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на дорогах буде складно», — зазначила Діденко.

Щодо погоди у п'ятицю, 13 грудня, то синоптикиня раніше прогнозувала рвучкий вітер та вдень від -6 до -1 градуса морозу.

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Фото Pixabay

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