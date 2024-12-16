Я відчуваю під серцем життя: відома шеф-кухарка звернулася до мережі

Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глинська, яка нещодавно повідомила про свою вагітність, звернулася до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Ліза виклала щемливий допис про жінок, які народжують під час війни та подякувала захисникам України за те, що вони дають змогу дбати про сімʼю.

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«Я завжди задавалась питанням, ну як люди могли народжувати дітей під час війни, як вони могли продовжувати радіти, як життя могло продовжуватись, — поділилася думками Глинська. — І тільки зараз я знаю, як хочеться жити, особливо після лютого 2022 року, дихати на повні груди, відчувати і проживати кожну емоцію, народжувати дітей, продовжувати жити, не втрачаючи ні хвилини.

Бути вагітною під час тривог, ракет… їх обстрілів, ховатись у підвалах, коридорах лікарні… це ще той іспит. Але я вірю, я відчуваю під серцем життя, воно бʼється. Життя переможе! Любі мої жінки, ви — неймовірні! Обіймаю кожну серцем! Дякую нашим захисникам!"

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Ліза додала світлину та відео свого нещодавнього узд, запитавши своїх підписників.

«Хлопчик чи дівчинка? — питає шеф-кухарка. — Ви кого побачили чи може відчули?»

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Мережа відразу почала висловлювати свої думки.

«Я чомусь побачила двійню, — написали у коментарях. — Здоров’я мамі і її діткам чи дитинці».

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«Здорова, довгоочікувана та безмежно любима дитинка, — додали шанувальники. — Хай народиться легко під мирним небом. Це дуже зворушливо. Дякую, що ділитеся такими моментами».

«Вітаю вас, дуже радію, буде дівчинка-перлинка», — вирішили підписники.

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