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Шоу-бізнес

«Я плачу»: популярний співак стане батьком

16:50 6 листопада 2024
Позитив із дружиною

Популярний співак, колишній учасник гурту «Время и Стекло» Олексій Завгородній повідомив, що вперше стане батьком. На своїй сторінці у соціальній мережі Позитив (сценічний псевдоним Олексія) виклав фото разом з дружиною, танцівницею Юлією Сахневич, яка зараз при надії. Нагадаємо, пара познайомилася на проєкті «Танці з зірками», в якому Олексій та Юля брали участь. Саме в той момент співак розійшовся зі своєю першою дружиною Анною Андрійчук.

На чудову новину відреагували колеги Позитива. Одною з перших на своїй сторінці у соціальній мережі привітала родину колишня партнерка Позитива по гурту Надя Дорофєєва. Вона заявила, що програла парі.

— Коли нам з Позитивом було по 23−25 років, ми сперечалися, хто буде першим, — написала Надя. — Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлею. Будьте щасливими — це найголовніше!

Одною з перших Позитива привітала Надя Дорофєєва

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До привітань приєдналися Джамала, Кола, Леся Нікітюк, Григорій Решетнік, Ілона Гвоздьова.

— Я плачу, — написала відома хореограф Яна Цибульська.

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Відреагували й підписники у своїх коментарях.

— Якось сумно за минулу дружину Позитива, стільки років були разом і в результаті дитина з іншою, — поділилися думками шанувальники.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як кохана Позитива ніжно привітала його з днем народження.

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