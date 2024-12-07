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«Краща новина!»: Ліза Глинська зізналася у вагітності та закликала вірити у дива

19:02 7 грудня 2024
Ліза Глинська

Українська кулінарка, зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка навесні 2022 року вийшла заміж за Максима Большакова, зізналася у вагітності в Instagram.

«Друзі, з Днем святого Миколая! Нехай цей день наповнить ваші серця добром, теплом і вірою! Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, світла та добрих справ! Вірте в чудеса, адже вони завжди поруч! Святий Миколай вже заглянув до вас?» — написала вона.

На фото шеф-кухарка позувала у довгій білій сукні з квітковим принтом. Вона вирішила нічим не доповнювати свій образ, адже головним акцентом на фото був її округлий животик, за який знаменитість трималася руками.

Шанувальники у коментарях висловлюють радість та бажають їй всього найкращого.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Глинська зізналася у своїх почуттях. На своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала святкові світлини та звернулася до підписників. За словами Лізи, вона скучила за новорічними святами, які не хотіла собі дозволяти останні роки.

«Так захотілось Нового Року… ялинки, мандаринів, подарунків, снігу, гірлянд… дозволити собі свято», — написала Ліза.

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Фото зі сторінки Лізи Глинської

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