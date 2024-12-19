«Тихенько зберігала своє щастя»: Ліза Глинська зізналася у народженні двійнят майже через два місяці (фото, відео)

Відома українська кулінарка Ліза Глинська, яка на початку грудня повідомляла, що готується стати мамою, народила двійню. Втім, діти з'явилися на світ ще два місяці тому, але весь цей час вона тримала це в таємниці.

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«Довгий шлях… Миті, на які я чекала так багато років… Внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості… Безмежна любов… Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ», — написала вона на своїй сторінці у соцмережі та пояснила, чому весь цей час нічого не розповідала про те, що стала мамою: «Чи любить щастя тишу? Так, я тихенько зберігала своє щастячко під серцем всі 9 місяців вагітності і майже 2 місяця після народження дівчаток. За цей час я пройшла шлях довжиною в декілька життів, мені здається, я отримала безцінний досвід, внутрішні, зовнішні зміни».

У Лізи Глинської народилися дві доньки, фото із соцмереж

Наразі кулінарка «відчуває сили та бажання» ділитися своїм щастям, бо час для цього настав.

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Ліза Глинська два місяці тримала в таємниці народження доньок, фото из соцмереж

В Instagram вона виклала відеоролик, де показала фото з малечею та зібрала свої фотографії, зроблені під час вагітності.

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Днями кулінарка зверталися до українських жінок, які під час бойових дій готуються стати мамами та народжують дітей, назвавши це «ще тим іспитом»: «Життя переможе! Любі мої жінки, ви — неймовірні! Обіймаю кожну серцем! Дякую нашим захисникам!»

Фото зі сторінки Лізи Глинської в соцмережах

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