З метою тиску: військовий про плани путіна захопити Дніпропетровщину

Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку Волноваського району та мають плани на Дніпропетровську область. Це стратегічно важливий населений пункт, контроль над яким може відкрити можливості для подальшого наступу на кількох напрямках. Так вважає начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.

ВІДЕО ДНЯ

«Це величезний вузол, він відкриває їм можливості для подальшого наступу в декількох напрямках. Мова йде як про північ Донецької області в сторону Покровська, так і в напрямку заходу — Запорізької області».

Петренко додав, що не виключає те, що загарбники зайдуть і в Дніпропетровську область. Відбуватиметься це з метою тиску на Україну або захоплення в цілому.

Днями блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников заявив, що найнебезпечніша ситуація зараз в самій Великій Новосілці, там ворог намагається повернути втрачені позиції та просуватися далі. Українські бійці пригальмовують рух окупантів, а також контратакують за можливості.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з генералом Віктор Муженко: «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє».

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook