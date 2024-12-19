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Удар по спецпенсіях: кому з українських пенсіонерів у 2025 році уріжуть виплати

16:57 19 грудня 2024
Пенсії в Україні&nbsp;— В Україні проведуть пенсійну реформу та уріжуть спецпенсії

В Україні у 2025 році проведуть пенсійну реформу. Вона також торкнеться так званих спецпенсій. Це передбачено Державним бюджетом України на наступний рік.

Так, пенсії планують зменшити колишнім та чинним суддям, прокурорам та співробітникам силових структур. Кабмін має подати до Верховної Ради України законопроєкт, який має регулювати, як саме здійснюватимуть перерахунок спеціальних пенсій.

Влада хоче забрати прив’язку таких пенсій до зростання заробітних плат чи грошового забезпечення, а індексацію для одержувачів хочуть проводити на загальних підставах.

Також максимальний розмір спеціальних пенсій не зможе перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум не змінюватиметься і залишиться на рівні 2024 року, йдеться про 23 610 гривень.

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Як писали «ФАКТИ», пенсія українців залежить від страхового стажу та розміру внесків, сплачених за час трудової діяльності. Однак, якщо людина не набрала достатнього стажу, вона не зможе претендувати на пенсію за віком, а отримає лише соціальну допомогу.

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