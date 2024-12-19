Як у ЄС, тобто у 2,5 рази вище: вже у січні почне дорожчати «автоцивілка» через новий закон

У новому, 2025 році на українців очікує не лише обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, а й зростання його вартості. Причому, за даними учасників ринку, подорожчання може бути у 2−2,5 рази.

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Таких висновків дійшла «Економічна правда», яка вивчила новий Закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Цей документ набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Одним з головних нововведень документа стане збільшення лімітів компенсації збитків. Так, сьогодні це 800 тисяч гривень на 1 ДТП, у тому числі 320 тисяч на потерпілого та 160 тисяч на авто, але з січня ліміти зростуть до 250 тис. грн за збитки, заподіяні майну (1,25 млн грн на подію) та 500 тис. грн. грн за шкоду, заподіяну здоров'ю (5 млн грн на подію). Такі зміни стосуватимуться лише полісів, укладених з 1 січня 2025 року.

А у 2026-му, щоправда, не раніше моменту припинення чи скасування воєнного стану, суми збільшаться по життю та здоров'ю до 1 млн грн на потерпілого та 20 млн грн — на страховий випадок. Щодо майна на одного потерпілого обмежень не буде, але суму обмежать 2 млн грн на весь страховий випадок.

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Іншими словами, з 2025 року страховим компаніям по «автоцивілці» доведеться платити більше, що є однією з причин майбутнього зростання оформлення страхування. Іншими факторами стануть інфляція, за якої вартість відновлення авто значно зросла, і зростання кількості страхових випадків — приблизно на 20%.

Як зазначають в «Економічній правді», посилаючись на учасників ринку «автоцивілки», з урахуванням усіх факторів, вартість «автоцивілки» може піднятися на 50−70%. Загалом на ринку прогнозується зростання у 2−2,5 рази середньої вартості.

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Так, для авто з невеликим об'ємом двигуна, з місцем реєстрації в Києві зараз купити «автоцивілку» можна приблизно за 2,2 тис. грн, а з прогнозованим підвищенням її вартість становитиме 4,4 тис. грн — 5,5 тис. грн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що для деяких українців «автоцивілку» хочуть зробити безкоштовною, але обов'язковою.

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