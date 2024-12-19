Підприємець розповів, як зупинити корупцію в оборонних закупівлях

Корупція у сфері оборонних закупівель залишається однією з найбільших загроз. Спрощені процедури, які були впроваджені під час війни, мають і зворотний бік: вони створюють можливості для зловживань і з боку замовника, і з боку виконавця. Про це у своїй колонці розповів підприємець, власник компанії МІК Олег Мітрохін.

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Механізм судового розгляду, навіть за спрощеною процедурою, все одно неодноразово вів до зриву торгів і навіть постачань. Крім того, як повідомляє підприємець, на його публічне запитання, коли системою Prozorro будуть виконуватись рішення судів, заступниця міністра економіки Надія Бігун прямо та відверто відповіла, що ніколи. Оскільки виконання судових рішень не передбачено електронною системою закупівель.

Тому, на думку Мітрохіна, потрібно повертатися до повноцінної процедури торгів, в тому числі — відновлювати роль Антимонопольного комітету як головного арбітра державних закупівель. Відсутність можливості оскаржувати рішення в АМКУ зменшує прозорість закупівель і відкриває шлях до зловживань.

Крім того, Державний оператор тилу й інші відповідальні за закупівлі структури мають чітко дотримуватися принципу, що великі контракти мають отримувати виключно компанії з підтвердженим досвідом і необхідними потужностями. Тому потрібен суворий контроль за кваліфікацією учасників тендерів. Бо саме прихід на торги фірм-одноденок веде потім до зриву постачань, — резюмує підприємець.

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Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.

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