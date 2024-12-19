«Під ялинку»: з 1 січня в Україні подорожчає електроенергія

В Україні, де тимчасово заблокують послугу з перенесення номера телефону на іншого оператора, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2025 року на 29,8% - до 686,23 грн/Мвт-год. Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 19 грудня, повідомляє «Укрінформ».

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Так, витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2025 році передбачені на рівні 32,087 млрд грн (з урахуванням збільшення частки виробництва електрики з альтернативних джерел для приватних домогосподарств).

Крім того, НКРЕКП знизила тариф на диспетчерське управління на 5,4% - до 98,97 грн/МВт-год.

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Як писали «ФАКТИ», вже наступного року українці будуть платити за електроенергію, газ, опалення та воду значно більше. Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко вважає, що мешканців деяких областей може чекати «тарифний удар». Адже лише платіжка за розподіл газу може обходитися їм у 2500 гривень.

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