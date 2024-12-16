Тарифи знову злетять: експерт шокував прогнозом щодо платіжки за розподіл газу

Вже наступного року українці будуть платити за електроенергію, газ, опалення та воду значно більше.

Разом з тим, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко вважає, що мешканців деяких областей може чекати «тарифний удар». Адже лише платіжка за розподіл газу може обходитися їм у 2500 гривень.

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Так думку Попенко висловив на YouTube-каналі Юрія Романенка.

Зокрема, Попенко зазначив, що оператор газотранспортної системи анонсував плани щодо перегляду тарифу на доставку природного газу одразу на 300%. Це начебто наслідки відмови від транзиту російського газу.

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«Оператор газотранспортної системи заявив, що підвищить тариф на розподіл газу у 300%, оскільки ми відмовляємося від того, що транспортуватимемо російський газ», — сказав експерт.

Якщо такі тарифні перестановки відбудуться, то українці, які в опалювальний сезон віддавали за «другу» платіжку по газу по 800 гривень, будуть змушені платити в рази більше.

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«Що таке 300%? Для розуміння зараз вартість розподілу газу в кожній області різна, ну, від гривні до двох, це за куб. При споживанні взимку 400 кубів ми платимо 800 гривень. Якщо оператор газотранспортної системи України підніме нам тариф на транспортування газу на 300%, відповідно платитимемо 2500 гривень», — зазначив Олег Попенко.

В цілому експерт вважає, що держава усунулась від вирішення проблем громадян, і вся політика влади направлена на те, щоб відбирати майно в українців.

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Раніше ми писали про те, що у платіжках за комунальні послуги з’явився новий рахунок.

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