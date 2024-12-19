В Україні тимчасово заблокують послугу з перенесення номера телефону на іншого оператора

В Україні, де зросли деякі тарифи мобільних операторів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку 20 грудня на шість годин призупинить роботу системи, що відповідає за послугу перенесення номерів між мобільними операторами (послуга MNP — перенесення зі збереженням номера). Про це йдеться в повідомленні відомства.

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«Комісія тимчасово призупиняє процеси перенесення абонентських номерів з 08:30 20 грудня 2024 року до 16:15 20 грудня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалене через різке зростання попиту на послугу та необхідність збільшити пропускну спроможність. Так, якщо раніше в систему в середньому надходило 4,5 тис. запитів, то 16 грудня 2024 року було зафіксовано збільшення їхньої кількості до 17,01 тис. Середньодобове навантаження на централізовану базу даних уперше за час існування системи зросло вчетверо, що призвело до сповільнення її роботи.

Збільшення навантаження на систему пов’язане з бажанням абонентів змінити операторів, які оголосили про різке підвищення тарифів.

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Як писали «ФАКТИ», мобільні оператори Vodafone та «Київстар» оголосили про підвищення тарифів.

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