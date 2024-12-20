У період між 1867 та 1893 роками французькі художники Клод Моне, Каміль Пісарро та Альфред Сіслей були одержимі ідеєю вивчення ефекту снігу. Вони написали десятки пейзажів, намагаючись збагнути таємниці цього явища природи. Чимало зимових пейзажів також створили П’єр Огюст Ренуар, Гюстав Курбе та Поль Гоген. Мистецтвознавці відзначають, що розвитку жанру сприяли суворі сніжні зими у Франції. Неймовірні зимові картини створили й відомі українські художники Сергій Васильківський, Микола Пимоненко та Олександр Мурашко. Краса снігу незбагненна. І навіть не віриться, що близько половини жителів нашої планети ніколи не бачили це явище природи наживо. Сьогодні мова піде про зимові пейзажі на фарфорі. Вітчизняні митці створили роботи, серед яких є справжні шедеври. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про втілення зимової казки у роботах вітчизняних фарфористів.

«Засніжене українське село фантастично гарне»

— Сервізи із зимовими пейзажами у розпису сучасних українських митців вражають красою та вишуканістю, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Невипадково отримав назву «Зимова казка» чайний сервіз у розпису сучасних митців Тараса Данькова та Олени Нестерової. Засніжене українське село фантастично гарне. Сніг покрив дахи хатинок, дерева, землю. Природа наче замріяна красуня… Кожна деталь досконало промальована. Колірна гама ошатна та святкова.

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Олена Нестерова та Тарас Даньков декорували розписом витончені форми сервізу фарфориста Володимира Спиці, який був ним створений півстоліття назад. До складу сету, розрахованого на шість персон, входять доливний та заварний чайники, цукорниця, чашки з блюдцем та місткість для вершків. Володимир Спиця працював на порцеляновому заводі в Баранівці з 1955 до 1978 року, а з 1979 до 2002 року був головним художником Тернопільського фарфорового заводу. Його роботи вражають витонченістю та вишуканістю. Важливо, що сучасні митці продовжують кращі традиції вітчизняних фарфористів.

Чайний сервіз «Зимова казка» у розпису Тараса Данькова та Олени Нестерової на формах Володимира Спиці. Київ. 2024

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— Дуже гарно!

— Кожним предметом сервізу «Зимова казка» можна милуватись нескінченно… А ось погляньте на кавник від сервізу «Зимовий вечір», який був створений на Баранівському фарфоровому заводі на початку 1990-х років. Казково, чи не так?

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В. Лозанюк. Кавник від сервізу для кави «Зимовий вечір». Баранівський ФЗ. Початок 1990-х.

— Дуже колоритна робота! Пізній вечір, глибоке синє небо, золоті зорі, все у снігу, від світла у віконцях на душі стає тепло.

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— Баранівські митці завжди дуже майстерно поєднували оригінальність форм та декору. Дивишся на цей кавник — і дух захоплює! Кобальтова морозна ніч зачаровує красою. Місяць та зіроньки казкові. Сніжна ковдра вкрила все навколо. Проте у будиночках тепло і затишно… А от ще один неймовірно гарний чайний сервіз «Зима», створений на Полонському фарфоровому заводі митцями Клавдією Гапонюк та Зінаїдою Олексенко. Фантастичне втілення зимової казки! Сліпучу білизну снігу підкреслюють синій та блакитний кольори у поєднанні з блакитним. Природа неначе завмерла уві сні. Лише політ пташки створює динаміку.

Клавдія Гапонюк, Зінаїда Олексенко. Чайний сервіз «Зима». Полонський ФЗ. 1996

— А чи помічали ви, що сніг надворі робить багатьох людей щасливими, особливо дітлахів? — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Феномен цього явища у цінності моменту, адже сніг швидко тане. Отож, коли він випадає, діти поспішають покататися на санчатах та зліпити сніговика, а дорослі прогулятися парком, зробити фото на пам'ять. До того ж, коли ми більше часу проводимо на природі, відчуваємо прилив життєвих сил, а це дуже важливо. А ще сніг може повертати дорослих людей у безтурботне дитинство, а такі відчуття для кожної людини дуже цінні. Мабуть, кожен з нас ліпив у дитинстві сніговика, грав у сніжки, катався на санчатах та лижах, а, коли починався снігопад, спостерігав, як сніжинки сідали на рукавичку.

«Фотографії сніжинок Бентлі були затребувані академічними установами з усього світу»

— Сніжинки — це один із шедеврів природи. Одним із перших фотографів, якому вдалося зробити знімки цих небесних посланиць, був американець Вілсон Бентлі. Він описував сніжинки як «крихітні чудеса краси» й стверджував, що двох однакових не існує. Кожну сніжинку Вілсон Бентлі вважав шедевром дизайну і завжди засмучувався від того, що коли сніжинка танула, дизайн був назавжди втрачений.

— На початку 1930 років минулого століття вийшла його книга «Кристали снігу», до якої увійшло понад дві тисячі фото сніжинок. Фотографії Вілсона Бентлі були затребувані академічними установами з усього світу. Інтерес до фотографування сніжинок у Бентлі виник ще у юні роки. Вілсон Бентлі любив роздивлятися сніжинки у мікроскоп, проте вони швидко танули. Юнак весь час думав над тим, як же увіковічити їх красу у фото. Він вирішив їх ловити на чорну поверхню — й контраст кольорів дозволив робити знімки більш якісними. Нещодавно Лондонський музей природознавства оцифрував фото Вілсона Бентлі. Краса кожної сніжинки незбагненна…

— До речі, а чи зображав хтось з українських фарфористів зимові гори?

— Так. Вражають красою декоративні блюда сучасної української мисткині Юлії Красної. Джерелом натхнення для їх створення стала подорож до Карпат. Гори взимку чарівно красиві. Все навкруги біле: дерева, дахи дерев’яних будиночків та куполи храмів. Лише ялинки, як завжди, зелені. Та червоні ягоди горобини нагадують нам про осінь, що раптом минула. На обох блюдах ми бачимо кота, і цей образ робить зимову казку довершеною. Домашній улюбленець розпушив хвіст — йому подобається така чудова погода.

Ю. Красна. Декоративна блюдо «Різдвяні Карпати». Київ. 2021

Ю. Красна. Декоративне блюдо «Різдвяні Карпати». Київ. 2021

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про зображення Різдва та святкової ялинки в українській порцеляні.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: Чайний сервіз «Зимова казка» у розпису Тараса Данькова та Олени Нестерової на формах Володимира Спиці. Київ. 2024



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