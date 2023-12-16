Зимова пора дарувала та дарує натхнення художникам. А чи знаєте ви, скільки чудових сервізів, ваз, скульптурних композицій було створено на цю тематику українськими фарфористами? Чимало! Про ці вишукані речі в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк.

«Засніжені краєвиди — один з улюблених мотивів в українському фарфорі та фаянсі»

— Зима — дивовижна пора року, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Сховавшись під білою ковдрою, природа, мов у казці, поринає у довгий, глибокий сон. Засніжені краєвиди — один з улюблених мотивів в українському фарфорі та фаянсі.

ВІДЕО ДНЯ

Я. Баргілевич. Набор тарілок «Зима». Кам'янобрідський завод. 2002. Фаянс, солі кобальту, підглазурна ручна домальовка

Наприклад, у декорі набору тарілок «Зима» кам'янобрідської художниці Яніни Баргілевич ми бачимо чудовий зимовий ранок з морозом, сонцем та іскристим снігом. Казкова краса! І, попри мороз, від білосніжного снігу стає тепло і радісно на душі.

РЕКЛАМА

Ще одна чудова робота — набір тарілок Яніни Баргілевич «Мороз». Дивишся на цю красу й думаєш: «Добре взимку! Гарно довкола. Дякую, морозе, за сніжок».

Я. Баргілевич. Набор тарілок «Мороз». Кам'янобрідський фаянсовий завод. 1970-ті. Фаянс, живопис аерографічним кобальтом

РЕКЛАМА

— Який сервіз у вас найулюбленіший?

— Один з них — «Зимонька» із самоваром Березнівського міжколгоспного фарфорового заводу. Він прикрашений такими химерними візерунками, наче це мороз розмалював порцеляну.

РЕКЛАМА

Самовар та заварювальний чайник «Зимонька» виконано по малюнку П. Щербоноса. Березнівський міжколгоспний ФЗ. 1990 – ті. Фарфор

«Особливе відчуття — коли погода за вікном відповідає картинці на чашці та чайнику»

— Які особливі прийоми застосовували українські фарфористи у розписі порцеляни, щоб відтворити сніг так, наче він справжній?

— Наприклад, сніг на ягодах і гілочках при декоруванні блюда «Зимові наші гості» втілено рельєфно.

П. Щербонос. Декоративне блюдо "Зимові наші гості". Д. 40. Бориславський ФЗ. 1983. Фарфор

По-новому розцвічує сніг полонська художниця Таїсія Шуляк. У сутінках він на малюнку доливного чайника синій, під сріблястими променями місяця світиться загадковим блиском, грає різноколірними іскорками. На світанку сніг рожевіє від червоної зорі. І навіть звичні фарби поруч із мінливою сніжною білизною мають інший вигляд.

Т. Шуляк. Доливний чайник «Снігурі». Полонський завод художньої кераміки. 1990. Фарфор

Дуже гарна і ваза «Зима», створена полонськими фарфористами Валерієм Богачем та Валентиною Щербань у 1996 році.

В. Богач, В. Щербань. Ваза "Зима". Полонський фарфоровий завод. 1996. Фарфор

— Чим особливе зимове чаювання чи пиття кави? Як сервірувати ці моменти?

— Знаєте, взимку навіть в домівці особлива атмосфера. Незвичайного світла оселі надає сніг за вікном. Виникає бажання зручно влаштуватися в кріслі, обгорнути ноги пледом, взяти гаджет, поруч поставити чашку гарячої кави чи запашного чаю та насолоджуватися напоєм. Відомий фарфорист Микола Козак подарував мені дві полонські пари кварт з серії «Пори року» — «Зима» та «Весна», які розписала Зінаїда Олексенко. Саме цю, зимову, зараз використовую.

З. Олексенко. Чайна пара "Пори року" - "Зима". Полонський фарфоровий завод. 2000. Фарфор

Особливе відчуття — коли погода за вікном відповідає картинці на чашці та чайнику. Гарне сервірування столу створює атмосферу, яка довго залишається у пам’яті. До речі, особливими поціновувачами тематичного сервірування є діти. Воно викликає у малечі апетит, а також багато радісних емоцій. Отож, у декорі використовуйте святковий текстиль, посуд, а також порцелянові фігурки. Останнім часом на піку моди — порцелянова пластика першої половини та середини минулого століття.

Цукровниця від чайного сервізу «Снігурі». Полтавський фарфоровий завод. 1990-ті. Фарфор.

«Сніговиків здавна ліпили не випадково, вважалося, що вони керують хуртовинами та снігопадами»

— Статуеткам належить особливе місце серед аксесуарів, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.- Для когось це, можливо, пережиток минулого, а хтось надає виняткове значення маленьким фігуркам, які вишукано наголошують на інтересах господарів, прикрашають приміщення. Адже воно буде бездушним і нудним без милих дрібниць. А якщо вірити деяким вченням, то ще й удачу вони здатні притягувати. До речі, навіть у найзапеклішого скептика, напевно, в родинному обійсті знайдеться парочка таких цяцянок. Часом така цяцянка може розповісти про власника будинку чимало цікавого. От сучасна дівчина обставить квартиру за останнім словом моди — у білих тонах зі шкіряними меблями та технікою, а її романтичну натуру видаватиме колекція порцелянових котиків чи собачок усіх порід. Прагматичний бізнесмен із зібранням порцелянових фігурок дітлахів у своєму кабінеті, мабуть, є душевною людиною. Окремо варто відзначити колекціонерів, для яких настільна скульптура — це предмет гордості та справа всього життя.

Людмила Карпінська-Романюк: «Яскраві малюнки на посуді та порцелянові фігурки зроблять ваш обід чи вечерю особливими»

— Які порцелянові статуетки українських виробників на зимову тематику варто згадати?

— Сюжети різноманітні. Це і сніговики, і діти на санчатах…

Сніговиків здавна ліпили не випадково, вважалося, що вони керують зимовими природними явищами, хуртовинами та снігопадами. Традиція прийшла до нас з давніх язичницьких часів. До снігових скульптур ставилися як до духу зими і просили, щоб не було затяжних лютих морозів та швидше приходила весна. Але все це було давно й тепер забуто. Зараз снігова баба — символ зимових канікул для дітвори.

В. Кокідько. Штоф - фляга «Сніговик». В. 27,5. Полонський завод художньоої кераміки. 1996. Фарфор. В. Трегубова. «Зима». В. 8. Коростенський фарфоровий завод. 1957. Фарфор. С. Болзан - Голембовська. "Снігова баба". В. 12. Київський експерементальний кераміко-художній завод. 1951. Фарфор

Особливий зимовий настрій відчувається у скульптурній групі подружжя В. та Н. Албулів «Зимовий дворик».

В. Албул, Н. Албул. Скульптурна група «Зимовий дворик», поміж них «Подруги». В. 10,5. «Сніговик». В. 18,5. «Шкідник». В. 11,5. «Кумасі». В. 18,5. Полонський завод художньої кераміки. 1987. Фарфор.

Ідея її створення належить Наталії. Вона неодноразово пропонувала Валерію зліпити фігурки дітей за зимовими забавами. Коли особисто взялася за першу фігурку, де хлопчик катає сніговика, Валерій включився у процес творення. Робота йшла легко, на одному диханні. Ця скульптурна група, створена у 1980 роки, залишається й досі у великому попиті.

— Знаю, що дуже популярною була фігурка лижника…

— Так. Фігурку хлопчика на лижах біля лісової ялинки з року в рік серійно аж до початку 1960-х виготовляли на семи галузевих гігантах. Це Київський ЕКХЗ, Полонський завод художньої кераміки та Полонський, Городницький, Ризький, Ташкентський фарфорові заводи, Олевський завод електротехнічного фарфору. В 1954 році за рішенням худради тресту «Укрфарфорфаянс» модель лижника передали для освоєння й на Коростенський фарфоровий завод. Тільки за перші чотири роки Полонським фарфоровим було випущено понад 40 тисяч одиниць статуетки, за два роки випуск їх збільшився у три рази, хоча в галузі цей завод тиражував «Лижника» найменше.

С. Болзан - Голембовська. «Лижник». В. 15. Полонський фарфоровий завод, Київський експерементальний кераміко-художній завод, Полонський завод художньої кераміки. 1952. Фарфор. С. Кошелєв. «Дівчинка з санками». В. 16. Полонський завод художньої кераміки. 1961, Фарфор

Отже, навіть якщо ви збираєтеся за столом на дачі або пікнік, не забувайте про красу столу. Яскраві малюнки на посуді та порцелянові фігурки зроблять ваш обід чи вечерю особливими.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про різдвяні та новорічні мотиви в українському фаянсі та фарфорі.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

На заглавному фото: Кавовий сервіз «Зимушка». Березнівський міжколгоспний ФЗ. 1972. Фарфор.

18

Читайте нас у Facebook та Instagram