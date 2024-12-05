День святого Миколая — улюблене свято дітей та дорослих. Та особливо його все ж чекають дівчатка та хлопчики, адже чимало з них напередодні пишуть святому Миколаю листи з проханнями про той чи інший подарунок. Чимало українських фарфористів втілили образ святого Миколая у своїх роботах. Зазвичай це декоративні порцелянові композиції, які створюють у оселі надзвичайну святкову атмосферу. Можливо, така вишукана річ є й у вашому домі? У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкращі роботи вітчизняних митців на цю тему.

«За повір'ям, святий Миколай стежить за вчинками дітей, а потім залишає заслужені подарунки»

— День святого Миколая за новим церковним календарем припадає на 6 грудня, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — У 2020 році у День святого Миколая творчий колектив «Alis — K» під керівництвом Сергія Воронова презентував проєкт «Реконструкція шедеврів українського художнього фарфору в жанрі сучасної артмініатюри». В мініатюрній багатофігурній композиції з порцеляни «Свято Миколая» (фото у заголовку) Віктора Максимця у розпису Оксани Лісовської знайшло втілення повір'я, що протягом року святий Миколай стежить за всіма хлопчиками й дівчатками та записує їхні вчинки, а коли обходить домівки, то залишає діткам подарунки, на які вони заслужили. У святковій залі стоїть гарно вбрана лісова красуня. Малеча радо оточила святого Миколая. Його обличчя випромінює сяйво доброти. Святий Миколай тримає на колінах Євангеліє. Висота артмініатюри — 16 сантиметрів. Колірна палітра яскрава, святкова. Артмініатюра випущена обмеженим колекційним накладом.

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— Дуже гарно!

— У 1990 році Коростенський фарфоровий завод випустив разовим накладом статуетку Валентини Трегубової «Святий Миколай». Святитель зображений з подарунками в руках. Ця робота налаштовує на справді святковий настрій та очікування див.

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В. Трегубова. "Святий Миколай". Коростенський ФЗ. 1990

— Традиція дарувати дітям подарунки у День святого Миколая існує у багатьох країнах світу. І вона чудова!

— З давніх-давен дітям часто дарували солодощі. Це могли бути зацукровані горішки, печиво, цукерки. Сувенірний виріб скульптора Тернопільського фарфорового заводу Сергія Гавриша «Подарунок від Миколая» не тільки гарний подарунок любителю порцеляни, а й привабливий елемент декору святкового столу. Мішечок святого Миколая можна використовувати як цукерницю, наповнюючи її улюбленими солодощами. Фарфорист немов запрошує приєднатися до святкового дійства, пригостити ласощами друзів, родичів, знайомих… Ця фігурка існує у двох варіантах розпису.

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С. Гавриш. "Подарунок від Миколая". Тернопільський ФЗ. 2003

«Раніше ікона святого Миколая була майже у кожній хаті»

— А ось іконографічна скульптура Олександра Шевченка «Святий Миколай», висота якої біля сорока сантиметрів, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Однією рукою святитель тримає книгу, а іншою виконує жест благословення. Історія життя святого Миколая — єпископа Мирлікійського дуже цікава. Він народився на території сучасної Туреччини близько 270 року і прославився не лише тим, що допомагав нужденним, але й тим, що творив чудеса, саме тому його ще називають Чудотворцем. Усе життя святого Миколая було сповнене благодіяннями, і їх не злічити. Єпископ походив із заможної родини. Після смерті батьків практично весь спадок він витратив на допомогу тим, кому вона була необхідна. Відома історія про те, як він врятував трьох бідних сестер. Їх батько не міг забезпечити їх приданим, отож, у них не було жодного шансу вийти заміж.

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Дізнавшись про це, Миколай вирішив допомогти їм. Протягом трьох ночей він таємно підходив до убогої хатини та кидав у вікно золото — на придане для кожної з дівчат. Вважається, що саме ця історія поклала початок традиції анонімних подарунків на День святого Миколая.

— Справжнім дивом можна вважати історію про спасіння моряків.

— Так. Якось на морі здійнявся шторм. Розбушувалися такі величезні хвилі, що встояти кораблю не залишалось жодного шансу. Та коли святитель почав молитися, стихія заспокоїлася, і моряки були врятовані.

О. Шевченко. "Святий Миколай". Коростенський ФЗ. 1999

Раніше ікона святого Миколая була майже у кожній хаті, й люди вважали та вважають його головним помічником, до якого можна звернутися у разі виникнення проблем. Одеситка, відома художниця Олена Жернова має досвід роботи на провідних фарфорових підприємствах України. На Полонському фарфоровому заводі нею виконано у 2000 році декоративний настінний медальйон «Святий Миколай», який є однією з частин квадриптиху. Унікальна робота декорована підглазурним розписом фарбами й солями кобальту та золотом.

О. Жернова. Декоративний настінний медальйон "Святий Миколай". Квадриптих. Полонський ФЗ. 2000

Вважається, що ікона Миколая Чудотворця допомагає всім, хто молиться про захист і заступництво. Адже святий Миколай опікується не лише дітьми, але й моряками та мандрівниками та й взагалі тими, хто потребує допомоги — несправедливо обвинуваченими, хворими, самотніми… До речі, не всі знають, що образ щедрого Санта-Клауса походить від святого Миколая, хоча створенню образу Санти сприяла й скандинавська міфологія. Дуже колоритна декоративна скульптура «Святий Миколай» полонського скульптора Віктора Данильчука.

В. Данильчук. "Святий Миколай". Полонне. 2018

— Який колоритний образ!

— Скульптор Віктор Данильчук у світі казки почувається, як у рідній стихії. До створення своїх творів у цьому жанрі він завжди підходив й підходить дуже креативно. Святий Миколай як особистість втілює найкращі людські ідеали. Він відзначився милосердям і благодійністю, а також взірцевою чистотою й щедрою доброчинністю, які варто кожному брати за приклад.

Раніше колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про вишукані вітчизняні порцелянові ялинкові кульки.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Л. Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: В. Максимець, О. Лісовська. «Свято Миколая». «Alis"К». Одеса. 2020

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