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росія використовує північнокорейські ракети у війні проти України: з’явилися докази

15:21 21 грудня 2024
ракета КНДР

За даними експертів, у війні проти України рф використовувала новітні ракети з Північної Кореї. Експерти дослідили чотири ракети з Північної Кореї, уламки яких було виявлено в Україні в липні та серпні, заявив директор організації Conflict Armament Research Джон Лефф у Раді безпеки ООН. Маркування на одній із ракет свідчило про те, що вона була виготовлена цього року, пише n-tv.

«Це перший публічний доказ того, що ракети були виготовлені в Північній Кореї, а потім розгорнуті в Україні протягом місяців, а не років», — сказав Лефф.

Розслідування підтвердило продовження використання нещодавно виготовлених північнокорейських балістичних ракет в Україні та «дуже короткий проміжок часу» між виробництвом і розгортанням. Також було виявлено ракетні компоненти, які не були вироблені у Північній Кореї — деякі з маркуванням виробництва 2023 року.

«Це ілюструє потужну мережу закупівель Північної Кореї для її програми балістичних ракет, незважаючи на санкції ООН, які забороняють передачу цих компонентів для військових цілей», — сказав Лефф.

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Наприкінці червня він уже повідомляв Раді Безпеки, що очолювана ним організація беззастережно визначила, що залишки балістичної ракети, знайдені в Україні на початку року, говорять про її виготовлення у Північній Кореї.

Британська організація Conflict Armament Research була заснована у 2011 році для документування та відстеження зброї, яка використовувалася під час конфліктів, щоб допомогти урядам боротися з її поширенням.

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Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що в Conflict Armament Research працювали визнані експерти. росія та Північна Корея брали участь у «незаконних передачах зброї та навчанні, грубо порушуючи численні резолюції Ради Безпеки», які наклали санкції на Північну Корею за її ядерну та ракетну програми.

Раніше «ФАКТИ» писали, що розгортання військ КНДР в Україні несе ризики для Кім Чен Ина.

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