Мікрочип за 89 тисяч доларів і компоненти семи західних компаній: що знайшли в північнокорейських ракетах, якими росія обстрілює Україну

уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк та представники Незалежної антикорупційної комісії (НАК). В Києві відбулася пресконференція «Західні компоненти у північнокорейських ракетах, якими обстрілюють Україну: як перетворити зброю ворога на бляшанки?» На ній представили результати дослідження північнокорейської ракети KN23/24, яку було збито на Полтавщині у вересні нинішнього року ( Пхеньян вже майже рік постачає москві ці та інші боєприпаси ). В цьому аналогу «Іскандеру» виявили компоненти семи західних компаній — зі США, Швейцарії та Великої Британії. Дослідження представилита представники Незалежної антикорупційної комісії (НАК).

Західна мікроелектроніка є в російських військових літаках, вертольотах, ракетах і дронах

— Вперше росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети KN23/24 майже рік тому, — каже Владислав Власюк. — В багатьох випадках після падіння цих ракет досліджувати фактично нема чого — просто металобрухт. Але в деяких все ж лишаються цілими певні складники. Північна Корея багато років під санкціями, проте в них чимало компонентів компаній західних країн. Скажімо, нідерландські мікроконтролери, виготовлені у 2021−2022 роках.

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Наразі північнокорейські ракети не дуже точні й технологічні. Але науково-виробнича співпраця росії, Північної Кореї та Ірану посилюється. Вони обмінюються технологіями, каналами нелегальної закупівлі західної мікроелектроніки. Результатом цього може стати покращення точності та здатності зброї (скажімо, безпілотників) цих тоталітарних країн опиратися впливу засобів РЕБ. Це несе загрозу не тільки Україні, але й всьому західному світу.

Уламки північнокорейської ракети. Фото автора

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Зрозуміло, що мова на заході йшла не тільки про північнокорейської ракети, але й високотехнологічну російську зброю, в якій наші науковці виявляють велику кількість західної мікроелектроніки: в ударних вертольотах Ка-52 «Алігатор», ракетах, дронах, літаках тощо. Скажімо, в збитих військових літаках рф знайдено понад дві тисячі компонентів з 22 країн (переважно західних). Виконавчий директор НАК Олена Трегуб зокрема розповіла про виявлений в російській зброї мікрочип вартістю 89 тисяч доларів (!), який не вміють виробляти ані в росії, ані в Китаї, ані в Ірані.

Ясна річ, що західні компанії напряму не постачають свою продукцію тоталітарним режимам. Це роблять інші країни — передусім Китай, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, особливий адміністративний район Гонконг. Захід може впливати й на них — впроваджувати проти посередників вторинні санкції.

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До 70 відсотків заборонених компонентів постачає тоталітарним країнам Китай

Перед початком пресконференції Владислав Власюк розповів «ФАКТАМ»:

— Українські компетентні органи збирають уламки ворожих ракет, а низка наукових установ досліджує їх. Мені передають інформацію передусім про іноземні компоненти, виявлені в ракетах. Ці дані ми надаємо відповідним структурам наших західних партнерів для прийняття заходів.

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— Компонентів з яких країн найбільше в російських і північнокорейських ракетах?

— Компаній зі Сполучених Штатів Америки — десь 60−70 відсотків. Але потрапляють ці компоненти в країни з тоталітарними режимами переважно з Китаю (десь ті ж самі 60−70 відсотків).

— Чи існує, умовно кажучи, голка, зламавши яку, можна вбити дракона. Тобто, чи є сенс сконцентрувати контроль за найважливішими компонентами, без яких росія, Північна Корея та Іран не зможуть випускати ракети, літаки, безпілотники?

— Ми з вами думаємо в одному напрямку. Є компоненти найбільш важливі й важкозамінні, ніж інші. Це враховується в роботі з експортного контролю і посилення санкцій. Але ми намагаємося не афішувати, про які саме компоненти йде мова.

— В США запроваджено 50 пріоритетних кодів продукції для недопущення її потраплянню в росію, серед них дев’ять — найбільш пріоритетні, — каже Вікторія Вишнівська, старший експерт. — Тож система особливо ретельного контролю за найважливішими компонентами в Сполучених Штатах вже існує. Питання в ефективності її застосування.

Вікторія Вишнівська розповіла про засідання в Сенаті США, на якому сенатор Річард Блюменталь представив дослідження на 150 сторінок про використання росією та її союзниками американської мікроелектроніки для виробництва високотехнологічної зброї. На цьому засіданні був присутній й широко відомий в Україні спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон. Він заявив, що неможливо запобігти постачанню в тоталітарні країни американської електроніки, бо зараз ера глобальної економіки. На засіданні також виступили представники трьох провідних компаній США в галузі мікроелектроніки. Вони заявили, що роблять для запобігання нелегального постачання навіть більше, ніж вимагає законодавство Сполучених Штатів.

— Представники компаній сказали правду, — констатує Вікторія Вишнівська. — Проте американські компанії все ж можуть робити більше, щоб запобігати потраплянню своєї високотехнологічної продукції в росію та її союзницям. Але для цього їм не вистачає стимулів. Нещодавно у Європейському Союзі увели кримінальну відповідальність за продаж цієї продукції тоталітарним режимом. І ми вже бачимо, що європейські компанії стали робити більше для того, щоб їхня мікроелектроніка не потрапляла у рф і її союзникам. Важливо, щоб подібні стимули увели й в США.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея зараз не тільки постачає зброю до росії, але й інтегрує сухопутні війська до складу російських збройних сил.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив, як участь солдатів КНДР у війні на боці росії може вплинути на ситуацію на фронті.

На фото в заголовку: Запуск північнокорейської ракети. Фото з відкритих джерел

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