Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, здійснив свою найсміливішу дипломатичну авантюру, надавши росії приблизно 11 000 військових і запаси зброї для підтримки її війни проти України. Це розгортання забезпечує своєчасну іноземну допомогу для військових зусиль росії, де північнокорейські війська воюють пліч-о-пліч з росінами в Курській області, допомагаючи їм відвоювати території. Генерал-майор Пат Райдер, речник Пентагону, заявив, що Пентагон бачив «ознаки» того, що невизначена кількість північнокорейських солдатів була вбита і поранена там, пише The New York Times.

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Відправка військ дає Північній Кореї низку переваг, в тому числі вкрай необхідні гроші і дипломатичні важелі впливу. Пан Кім отримує від росії продовольство, нафту, готівку і сучасні системи озброєнь на мільярди доларів, які допоможуть його режиму витримати міжнародні санкції і модернізувати свої звичайні збройні сили, кажуть аналітики.

За останнє десятиліття його династичний режим похитнувся через потрійний удар, спричинений низкою причин. По-перше, санкції ООН та США зруйнували економіку Північної Кореї, заборонивши весь її основний експорт, включно з вугіллям, морепродуктами, текстилем і робочою силою, а також різко скоротивши імпорт нафти. Кім Чен Ин намагався скасувати санкції через пряму дипломатію з колишнім президентом Дональдом Трампом. Але переговори провалилися без укладення угоди у 2019 році, заплямувавши внутрішній імідж пана Кіма як непогрішимого лідера. Потім пандемія ще більше підірвала економіку КНДР.

Північна Корея була більш ізольованою, ніж будь-коли, коли побачила можливості, що відкриваються в міру затягування вторгнення путіна в Україну. росія витрачала війська і боєприпаси, а Північна Корея могла запропонувати багато і того, і іншого. Її армія — одна з найбільших у світі — налічує 1,3 мільйона осіб. І вона зберігає величезні запаси артилерійських снарядів, ракет та інших звичайних озброєнь — багато з них застарілі — а також нові балістичні ракети, які вона розробила в рамках амбітної програми пана Кіма з нарощування озброєнь.

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За словами південнокорейських чиновників, Північна Корея також надала росії зброю у 20 000 морських контейнерах, включаючи мільйони артилерійських снарядів, нещодавно розроблені балістичні ракети, реактивні системи залпового вогню і гаубиці дальнього радіусу дії.

За словами Олени Гусейнової, дослідниці Університету міжнародних відносин Ханкук в Сеулі, Північна Корея заробила до 5,5 мільярдів доларів на угодах з росією щодо постачання зброї. У звіті, опублікованому в жовтні, вона також підрахувала, що Північна Корея може щорічно отримувати до 572 мільйонів доларів за рахунок розгортання військ, що є величезною сумою за її мірками. Офіційний експорт країни лише минулого року склав 330 мільйонів доларів.

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Ні росія, ні Північна Корея не розкрили, як саме москва платила Північній Кореї. Але північнокорейські нафтові танкери привозять набагато більше нафти з росії, ніж дозволено санкціями ООН, згідно з аналізом супутникових знімків, опублікованих у листопаді британським Центром відкритих джерел і BBC.

У Сеулі побоюються, що в майбутньому пан Кім зможе домовитися з росією про допомогу в освоєнні технологій, необхідних для ядерних ракет, які можуть вражати цілі по всьому Тихоокеанському регіону.

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«Я не думаю, що вони досягли тієї стадії, коли росія могла б надати чутливі ядерні і ракетні технології та компоненти», — сказав Чан Сехо, аналітик сеульського Інституту стратегії національної безпеки.

За словами представників південнокорейської розвідки, північнокорейський спецназ воює разом з російськими десантниками і морськими піхотинцями, щоб допомогти росії повернути території, втрачені в Курській області. Вони були навчені проникати морськими і річковими шляхами, а також воювати на горбистій місцевості Кореї. Неясно, наскільки добре вони підготовлені до війни на виснаження, яка ведеться в окопах і на рівнинній місцевості за допомогою артилерії і безпілотників, кажуть військові експерти.

Північна Корея вже відправила до росії стільки звичайних озброєнь і боєприпасів, що «вона не може вести війну з Республікою Корея прямо зараз, навіть якщо б захотіла», — сказав Ду Джин Хо, старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі.

«Це може бути найбільшою вразливістю Кім Чен Ина зараз», — додав він.

Раніше експерти ISW проаналізували участь військових КНДР у війні проти України.

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