Новий Рік 2025, який за східним календарем має стати роком Змії, стає все ближчим і багато хто вже розпланував дні до 31 грудня. А хтось має плани й на передостанню суботу року, що минає. Що треба врахувати цього дня, астрологи розповіли одному з українських Інтернет-ресурсів.

ВІДЕО ДНЯ

Овни

Астрологи передчувають, що саме в суботу, 21 грудня, хтось із Овнів, шукає роботу, отримає цікавий електронний лист з пропозиціями від майбутнього роботодавця. На щастя, наразі вами опікується планета Венера, тож вас оточує позитивна енергія, і занадто перейматися з важливим рішенням не доведеться. Покращити самопочуття стане можливо, якщо ви трохи зміните свій графік сну.

Тельці

РЕКЛАМА

День підходить для інвестування, однак витрачати на це багато грошей все ж не варто: надто великі ризики ви зараз не можете собі дозволити. Не забувайте про здоров’я — попіклуйтесь про себе, влаштувавши розвантажувальний день. Любіть себе і працюйте над своєю впевненістю.

Близнюки

РЕКЛАМА

Меркурій принесе у ваше життя новий імпульс з ідеями щодо подальшого життєвого шляху. Будьте готовими до активного спілкування, але вам потрібно бути більш вибірковими у тому, що і кому ви говорите. Перед сном постарайтеся розслабитися, адже останні дні ваш сон був доволі неспокійним.

Раки

РЕКЛАМА

Субота подарує вам справжнє задоволення від життя, але це станеться лише тоді, коли ви відкриєтеся удачі і дозволите їй відбутися. Під час складної зустрічі, яка чекає на вас протягом дня, не сумнівайтеся у своїй інтуїції. На майбутнє спробуйте опанувати програму для управління фінансами, щоб планувати видатки на місяць вперед.

Леви

Всі поставлені перед вами завдання буде успішно виконано навіть попри приховані пастки. У цьому вам допоможуть мудрість і удача. Зовсім скоро перед вами з'являться переваги, нові можливості і збільшення доходу від повсякденних справ.

Діви

Ваш небесний покровитель — Юпітер — нині не надсилає вам щасливих вібрацій, тому будьте обережні з тим, що ви робите. Особливо сьогодні, коли ваш бос зробить щось, що змусить вам понервувати. Проявіть уважність і щодо того, на що ви витрачаєте свої гроші. Зараз явно не час для витрат на предмети розкоші. Перед сном випийте заспокійливого чаю і не дивіться телевізор.

Терези

Навколо вас зібралося багато хорошої енергії, тож має пощастити у соціальних взаємодіях. Також є велика ймовірність того, що ви отримаєте невеликий несподіваний дохід. А ось здоров’я підведе — ви можете відчути біль у ногах.

Скорпіони

Ваше керівництво потребуватиме вашої допомоги, і це стане чудовою нагодою показати себе з якнайкращого боку. Взагалі сьогодні ви можете очікувати багато удачі в усіх сферах свого життя. Втім астрологи радять почати економити, наприклад, готувати їжу вдома, а не ходити в кафе та ресторани (навіть швидкого харчування).

Стрільці

Не дивлячись на те, що субота буде позначена для вас позитивною енергією завдяки Місяцю, інвестиції або азартні ігри сьогодні не рекомендуються. Однак ви напевно зможете впоратися з будь-яким завданням і досягнете успіху в командній роботі.

Козороги

Вам точно потрібен повний відпочинок. Будьте більше уважні до свого здоров'я, як у фізичному, так і в психічному аспектах. Якщо ваша рішучість змусила вас дотримуватися довгострокового плану, день ознаменує зміни на краще. А ось очікувати будь-яких несподіваних грошових надходжень, швидше за все, не варто.

Водолії

Сьогодні вашу дорогу освітлює сяйво Нептуна, який вважається планетою зцілення. Тож розслабтеся і відкладіть важливі справи, аби в понеділок з новими силами взятися за роботу. Другу половину дня присвятіть зустрічі з родиною та друзями.

Риби

Вашими щасливими числами сьогодні будуть 39 і 5. Можна очікувати незначної фінансової удачі. Аби вона була більшою, варто замислитися про власні кар’єрні плани. У фізичному плані можливі невеликі болі у м'язах. Нехай це не відштовхне вас від наступного тренування — під час нього біль зникне швидше.

Також врахуйте і поради карт Таро на суботній день, 21 грудня.

181

Читайте нас у Facebook