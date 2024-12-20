Поки на небі формується напружена конфігурація — квадрат з трьох планет, у представників багатьох знаків Зодіаку є трохи часу для того, щоб підготуватися до випробувань у четвер та п'ятницю, 26−27 грудня.



А яким саме заняттям приділити увагу завтра, радить Таро-прогноз, складений на замовлення видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН

Карта дня: «Сила»

В суботу, 21 грудня, Овнам випадає карта «Сила», яка символізує внутрішню силу, мужність та самоконтроль. Завтра ви зіткнетеся з викликами, які вимагатимуть від вас проявити всю свою витримку та рішучість. Не зважаючи на труднощі, ви зможете подолати будь-які перешкоди та досягти своїх цілей завдяки своїй наполегливості та впевненості у собі.

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ТЕЛЕЦЬ

Карта дня: Імператор

Для Тельців 21 грудня випадає карта «Імператор», яка символізує стабільність, владу та контроль. Завтра ви будете відчувати себе впевнено та рішуче, зможете керувати ситуацією та приймати важливі рішення, які стосуються вашої кар’єри або особистого життя.

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БЛИЗНЮКИ

Карта дня: «Колісниця»

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Близнюкам 21 грудня випадає карта «Колісниця», яка символізує рух, швидкість та досягнення цілей. Завтра ви будете сповнені енергії та ентузіазму, готові до нових справ та проєктів. Карта «Колісниця» також вказує на можливість подорожі або важливої поїздки.

РАК

Карта дня: «Королева Кубків»

Ракам 21 грудня випадає карта «Королева Кубків», яка символізує емоційну глибину, співчуття та інтуїцію. Завтра ви будете особливо чутливі до потреб оточуючих, зможете надати підтримку та розуміння тим, хто цього потребує.

ЛЕВ

Карта дня: «Сонце»

Левам 21 грудня випадає карта «Сонце», яка символізує радість, успіх та життєву енергію. Ця карта також вказує на сприятливий період для творчості, самореалізації та прояву своїх талантів.

ДІВА

Карта дня: «Колесо Фортуни»

Дівам 21 грудня випадає карта «Колесо Фортуни», яка символізує зміни, несподіванки та нові можливості. Завтра ваше життя може змінитись несподіваним чином, тому будьте готові до будь-яких поворотів долі.

ТЕРЕЗИ

Карта дня: «Верховна Жриця»

Терезам 21 грудня випадає карта «Верховна Жриця», яка символізує інтуїцію, мудрість та таємниці. Завтра вам варто дослухатись до свого внутрішнього голосу та до підказок долі, адже ваша інтуїція буде особливо сильною.

СКОРПІОН

Карта дня: «Ієрофант»

Скорпіонам 21 грудня випадає карта «Ієрофант», яка символізує традиції, мораль та духовність. Завтра у вас буде сприятливий день для навчання, отримання нових знань та розширення своїх горизонтів.

СТРІЛЕЦЬ

Карта дня: «Сила»

Стрільцям 21 грудня випадає карта «Сила», яка символізує внутрішню силу, мужність та самоконтроль. Завтра у вас буде сприятливий день для занять спортом та фізичної активності.

КОЗОРІГ

Карта дня: «Колісниця»

Козорогам 21 грудня випадає карта «Колісниця», яка символізує рух, швидкість та досягнення цілей. Ця карта може вказувати на можливість подорожі або важливої поїздки, яка буде пов’язана з роботою або особистими справами. Також у вас буде сприятливий день для спілкування та обміну інформацією.

ВОДОЛІЙ

Карта дня: «Вежа»

Водоліям 21 грудня випадає карта «Вежа», яка символізує неочікувані зміни, руйнування старого та початок нового. Завтра ваше життя може змінитись кардинальним чином, тому будьте готові до несподіванок.

РИБИ

Карта дня: «Помірність»

Рибам 21 грудня випадає карта «Помірність», яка символізує гармонію, баланс та терпіння. Завтра вам важливо зберігати спокій та рівновагу у всіх сферах життя, і не піддаватись емоціям та не приймати поспішних рішень. В суботу вам краще зайнятись творчістю, медитацією та духовними практиками.

Також нагадаємо, кому на думку астрологів вдасться покращити матеріальний стан у 2025 році.



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