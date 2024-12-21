НП в Одеському зоопарку: поліція застрелила леопарда, який напав на працівників (фото)

Періодічно в ЗМІ з'являються повідомлення, що в зоопарку тварини нападають на людей. Так, свого часу у Флориді поліцейський застрелив рідкісного малайського тигра, який напав на прибиральника.

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А у суботу, 21 грудня, схожа надзвичайна подія трапилася в Одесі. Як повідомляють в обласній поліції, близько 10 годину ранку леопард напав на одного із співробітників міського зоопарку, який прийшов прибирати у вольєрі хижака.

В Одесі хижак напав на чоловіка, який прийшов прибирати в його клітці, фото поліції

Місцеві пабліки писали, що тварина покусала чоловіка, зірвала з нього скальп та втекла. За викликом до зоопарку прибули поліцейські.

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«Поліцейські виявили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому і опинився у пастці. Тож аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину», — зазначили в поліції та додали, що пораненого шпиталізували.

Нагадаємо, що минулого року в зоопарку австрійського міста Зальцбург носоріг напав на двох доглядачів. Чоловік потрапив до лікарні з тяжкими травмами, а жінка загинула. В зоопарку не знали, що стало причиною агресивної поведінки тварини. Адже загибла співробітниця щодня доглядала за тваринами, годуючи їх та обробляючи репелентами від комах.

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А свого часу в Узбекістані завели кримінальну справу на жінку, яка скинула свою трирічну дочку у вольєр до ведмедя в зоопарку Ташкента. На щастя, хижак не зачепив дитину, а лише понюхав та відійшов.

Фото поліції

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