41.65 / 42.19 43.42 / 44.15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Відомий футболіст помер під час благодійного турніру володаря «Золотого м'яча»

11:37 22 грудня 2024
Мартін Дечев

Трагедією завершився у Болгарії благодійний турнір, присвячений 30-річчю завоювання легендарним Христо Стоїчковим «Золотого м'яча» найкращого футболіста Європи. Під час поєдинку помер 34-річний ексгравець столичного ЦСКА Мартін Дечев, повідомляє офіційний сайт армійців. Раніше 24-річний футболіст клубу вищого дивізіону помер на тренуванні.

Колишньому захиснику Дечеву раптово стало погано просто на футбольному полі, він упав на газон. Медики негайно почали надавати йому невідкладну допомогу, але, на жаль, змушені були констатувати смерть. Серцевий напад…

«Мартін Дечев вийшов на поле, де любив грати найбільше! Наші думки з його родиною, близькими та друзями у цей скрутний час. Клуб зробить усе можливе, щоб їх підтримати. Спочивай з миром, армійцю», — йдеться у повідомленні ФК ЦСКА.

Протягом своєї кар'єри захисник Мартін Дечев, окрім ЦСКА, грав за «Лудогорець», «Чорне море» та «Славію», через травму повісивши бутси на цвях у 2016 році. Останнім часом футболіст працював у академії рідного клубу тренером дитячої команди.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Фіорентини» переніс зупинку серця під час матчу серії А.

Фото ФК ЦСКА (Софія)

РЕКЛАМА

265

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт здивував Дженніфер Еністон подарунком за 79 мільйонів доларів

Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин&nbsp;— Як обрізати кінчики листя рослин&nbsp;— Фото: vdvsn.ru

Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин і що потрібно зробити квітникарю

В Україні подорожчає електроенергія з Нового року&nbsp;— Тарифи на електроенергію

«Під ялинку»: з 1 січня в Україні подорожчає електроенергія

Східний гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня&nbsp;— Східний прогноз на тиждень

Східний гороскоп на тиждень 23 — 29 грудня: Щурам та Півням знадобиться рішучість

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту