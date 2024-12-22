Відомий футболіст помер під час благодійного турніру володаря «Золотого м'яча»

Трагедією завершився у Болгарії благодійний турнір, присвячений 30-річчю завоювання легендарним Христо Стоїчковим «Золотого м'яча» найкращого футболіста Європи. Під час поєдинку помер 34-річний ексгравець столичного ЦСКА Мартін Дечев, повідомляє офіційний сайт армійців. Раніше 24-річний футболіст клубу вищого дивізіону помер на тренуванні.

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Колишньому захиснику Дечеву раптово стало погано просто на футбольному полі, він упав на газон. Медики негайно почали надавати йому невідкладну допомогу, але, на жаль, змушені були констатувати смерть. Серцевий напад…

«Мартін Дечев вийшов на поле, де любив грати найбільше! Наші думки з його родиною, близькими та друзями у цей скрутний час. Клуб зробить усе можливе, щоб їх підтримати. Спочивай з миром, армійцю», — йдеться у повідомленні ФК ЦСКА.

Протягом своєї кар'єри захисник Мартін Дечев, окрім ЦСКА, грав за «Лудогорець», «Чорне море» та «Славію», через травму повісивши бутси на цвях у 2016 році. Останнім часом футболіст працював у академії рідного клубу тренером дитячої команди.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Фіорентини» переніс зупинку серця під час матчу серії А.

Фото ФК ЦСКА (Софія)

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