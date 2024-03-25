24-річний футболіст клубу вищого дивізіону помер на тренуванні (відео)

Футболіст клубу вищого дивізіону чемпіонату Колумбії «Реал Санта-Крус» Гільєрмо Бельтран знепритомнів на тренуванні і помер дорогою до лікарні, повідомляє Marca. Раніше не стало знаменитого футболіста збірної, який грав на ЧС-2018.

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За словами одноклубників, 24-річний Бельтран відчув нудоту та впав на землю. Лікарі і співробітники клубу відчайдушно намагалися реанімувати нападника і оперативно викликали «швидку» після того, як їхні спроби привести його до тями не увінчалися успіхом. Але хлопця до лікарні не довезли — раптова зупинка серця.

«Він тренувався, як завжди, а потім знепритомнів. Його намагалися реанімувати, але він помер, коли його везли до клініки», - розповів директор «Реала Санта-Крус» Адольфо Соріа Гальварро.

Бельтран перейшов до "Реала Санта-Крус", який посідає в чемпіонаті країни 7-е місце, минулого року з парагвайського "Рубіо Ню". Свою кар'єру він розпочав у колумбійському "Атлетико Насьональ".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної помер у перший день роботи тренером.

Фото ФК «Реал Санта-Крус»

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