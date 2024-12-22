Так виглядає справжня зірка: Аліса Мілано опублікувала «чесне» селфі

Зірка «Зачарованих» (серіалу «Всі жінки відьми») Аліса Мілано, яку поп-діва Брітні Спірс звинуватила у «знущанні» над собою, не часто з'являється на публіці без макіяжу та фільтрів.

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Однак на честь 52-річчя, яке вона відзначала 19 грудня, актриса зробила виняток і показала себе максимально природною, залишивши кумедний підпис: «Ніякого макіяжу. Жодних фільтрів. Щастя. Розплющуйте це д*** скрізь!».

Крім того, Алісса зазначила, що поважає всіх своїх фоловерів і навіть хейтерів. Вона з тих, хто може полюбити незнайомця.

Селфі акторки

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Тим не менш, коментарі до знімку були винятково позитивні — здається, що навіть хейтери в захваті від вигляду Аліси.

«Життя, якого я прагну», — поділився шанувальник.

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«Надихаєш мільйони жінок», — додав інший.

«Дуже красива!» — не стримався ще один.

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Зазначимо, що цього року прихильники знаменитого серіалу пережили сумні емоції, адже в липні пішла з життя одна з їх улюблениця, Шеннен Доерті (вона зіграла роль старшої із сестер-відьом). 2015 року у неї діагностували рак грудей. 2017-го актриса оголосила про ремісію, проте онкологія повернулася вже 2020-го — причому відразу в останній, четвертій стадії.

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