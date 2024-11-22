Більше ніякої «Брітні Спірс»: відома співачка змінила ім’я у соціальних мережах

Співачка Брітні Спірс — дуже творча особистість, вона просто фонтанує ідеями. Спочатку Спірс здивувала шанувальників пропозицією «заробити грошей», а напередодні вкотре змінила ім'я у соцмережах.

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Днями у її профілі в Instagram з'вився надпис, що тепер вона — Xila Maria River Red.

Ім'я River Red Брітні взяла невдовзі після розлучення з Семом Асгарі. Цим вона вкотре налякала своїх шанувальників, яких турбує її нестабільний психічний стан та дивна поведінка.

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У лютому шанувальників також стурбувало рішення співачки видалити свій профіль в Іnstagram.

Підписники навіть викликали поліцію до неї додому, щоб перевірити, чи все з нею в порядку. Брітні Спірс такої турботи не оцінила. Вона звинуватила фанатів у тому, що вони не поважають її особисте життя, а також заявила, що зірка «Зачарованих» Аліса Мілано знущається з неї. Саме Аліса в соцмережах стурбувалася станом Спірс й закликала шанувальників співачки перевірити, що з нею.

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Особисте життя Брітні Спірс теж лякає її фанів. Так, після розлучення з Семом Асгарі її часто бачили у компанії різних чоловіків, а пізніше вона почала зустрічатися з 38-річним хатнім працівником Полом Солізом, який має кілька судимостей.

Нагадаємо, що посварившись з Солізом, 42-річна Брітні Спірс підвернула ногу, відмовившись при цьому від медичної допомоги. А після цього знову здивувала мережу, заявивши, що «вийшла заміж за саму себе».

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