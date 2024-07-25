«Казала, що переслідуватиме мене після смерті»: Холлі Комбс поділилась спогадами про Шеннен Доерті

Чарівна актриса Шеннен Доерті, на жаль, нещодавно пішла з життя у віці 53 років, а її колега по популярному шоу Холлі Комбс, яка зіграла її сестру Пайпер у серіалі «Всі жінки відьми», поділилася зворушливою історією, що сталася між ними.

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Холлі глибоко переживає втрату своєї близької подруги та колеги, публікуючи в Instagram різні фотографії та історії про неї з моменту її передчасної смерті. В останньому з них вона жартує, що Доерті пообіцяла, що буде переслідувати її після смерті, і Комбс пише, що вона з нетерпінням чекає, коли це станеться.

«Минув тиждень, а здається, що вічність, — написала Комбс в Instagram. — Я провела цілий день у пошуках однієї конкретної фотографії і знайшла майже всі фотографії, окрім цієї. Шеннен обіцяла переслідувати мене, але я думала, що спочатку вона буде зайнята кількома іншими. На жаль, я впевнена, що вона з'явиться там і тоді, де я найменше очікуватиму».

Скорбота Комбс одразу після смерті Доерті була очевидною. Вона написала довгий пост в Instagram, щоб висловити свою вдячність за дружбу з Шеннен і свій величезний смуток з приводу її смерті через онкологію.

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«Запеклий борець до кінця. Мій найпалкіший захисник. Мій вірний захисник. Мій найкращий друг. Ти навчила мене, що таке сім'я. Ти була і назавжди залишишся моєю сестрою. Я люблю тебе», — написала вона.

Раніше повідомлялося про деталі заповіту Шеннен Доерті.

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