Після тривалого лікування повернувся у частину: на Сумщині загинув воїн з Вінниччини

Навіки повернувся до рідного села Широка Гребля «на щиті» відважний воїн Віктор Вірста. Після вторгнення окупантів він повернувся з-за кордону та пішов боронити країну. На жаль, під час виконання бойового завдання боєць загинув. Йому навіки 46 років, повідомляє спільнота «Самгородок Наш»:

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«До вступу в інститут Віктор розпочав трудову діяльність бригадиром рільничої бригади місцевого господарства, яку продовжив після закінчення вишу. У 2001 році одружився з коханою Оленою, родина виховувала трьох дітей — Олександра, Андрія та Антоніну. Свого часу Віктор перебував на службі в органах внутрішніх справ України, працював дільничним інспектором».

Із серпня 2014 року Віктор Вірста був учасником Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей у складі військової частини А3008. Був нагороджений відзнакою «За участь в Антитерористичній операції», почесною відзнакою «За оборону Дебальцевого». У 2018 році ветеран поїхав на роботу до Чехії на фірму з виготовлення кондиціонерів.

«Після повномасштабного вторгнення, у 2023 році, повернувся з Чехії та, як справжній патріот став на захист Батьківщини, — розповідають у спільноті. — Був мобілізований до військової частини А 4640. У вересні 2023 року, під час ведення наступального бою в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, отримав важке поранення. Після довготривалого лікування повернувся у частину. Командир штурмового взводу, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Журавка Сумської області».

З військовими почестями загиблого захисника поховали на Алеї Слави у селі Йосипівка.

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