Майже ідеально сферичне: на аукціоні за яйце вторгували понад 10 тисяч гривень

Зазвичай, коли йдеться про таку ціну на яйця, українці згадують сумнозвісні злочинні закупівлі для ЗСУ. Але так буває не всюди. Яйце, куплене в супермаркеті, було передано британській благодійній організації. Після чого його продали на аукціоні за 250 доларів. Таку високу ціну на яйце вдалося отримати завдяки його незвичайній особливості: «майже ідеально сферичній» формі.

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Яйце спочатку було знайдено в дюжині куплених у продуктовому магазині у Шотландії. Воно було придбано жителем Ламборна Едом Павнеллом за 187 доларів на аукціоні Thomson Roddick Callan, пише видання upi.

Павнелл, який сказав, що купив яйце імпульсивно після того, як випив кілька міцних напоїв, пожертвував його фонду Iuventas, благодійній організації, яка підтримує молодь в Оксфордширі.

Благодійна група продала яйце в рамках аукціону зі збору коштів на сайті 32auctions.

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Представник фонду сказала, що аукціон, який включав торги на десятки інших предметів, зібрав близько 6250 доларів на благодійність.

Раніше повідомлялося, що Україні повернули картини відомих художників, вкрадені під час евакуації на початку війни.

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