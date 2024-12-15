Бенксі, Херст та інші: Україні повернули картини відомих художників, вкрадені під час евакуації на початку війни
Польска прокуратура повідомила про повернення власникам картин, які вкрали навесні 2022 року під час транспортування з України до Швейцарії. Це були 11 робіт (10 картин і одна фотографія) авторства, зокрема, Деміена Герста, Бенксі, Муракамі Такаші, Маккартні Лінди, а також вуличного художника Бенксі, який приїжджав до України та допомогв збирати кошти для громадян.
В окружній прокуратурі Перемишля нагадали, що картини вартістю понад 185 тисяч доларів, які вивозили після початку широкомасштабного вторгнення росії, викрали в ніч з 24 на 25 березня 2022 року у Перемишлі-
А 9 грудня 2024 року ці твори були знайдені, а після їхня автентичність була перевірена і підтверджена фахівцями в цій галузі мистецтва.
В прокуратурі не повідомляють жодних подробиць як про саму крадіжку, так і про деталі операції, зокрема, де саме були знайдені 11 викрадених робіт.
Відомо, що над розкриттям цієї крадіжки зі зламом працювала Міжнародна спільна слідча група. Команда була створена в рамках європейської інституції — EUROJUST. До її скдажу увійшли і польскі правоохоронці, і українці, зокрема, директор Департаменту Генпрокуратури України та співробітники Національної поліції України.
Нагадаємо, що цього літа на аукціоні в Лондоні продали картину італійського майстра епохи Відродження Тиціана Вечелліо «Відпочинок на шляху до Єгипту», яку свого часу двічі викрадали. Картину продали за 22,3 млн доларів.
Фото Pixabay46
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