Треба дізнатися, що думає українська сторона: експерт про мирний план Трампа

Директор Центру досліджень національної стійкості у Києві, ексрадник посольства України в Канаді та Кенії Олег Білоколос вважає, що поки що рано говорити про ключові чинники, які можуть вплинути на результат війни та на стабілізацію ситуації в нашій державі.

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«Тут важко поки щось сказати. Наскільки я бачу за висловлюваннями Трампа та його близьких радників, остаточного плану в адміністрації наразі немає. Я звернув увагу на слова пана Кіта Келлога, який є спеціальним представником США у справах України. Він заявив, що наступного року у січні він відвідає Київ. Тобто потрібно зібрати максимум інформації, дізнатись, що думає українська сторона. А тоді підготувати якийсь план».

Тільки після цього, вважає експерт, президенту США запропонують певний план із конкретними кроками та термінами.

Раніше повідомлялося, що на думку Олександра Коваленка, жоден із озвучених мирних планів не на користь США, і це добре.

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